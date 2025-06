Grupa Maspex uruchomiła zautomatyzowane centrum dystrybucyjno-logistyczne w Tymbarku. Wartość inwestycji to 165 mln zł

Na początku czerwca bieżącego roku Grupa Maspex uruchomiła centrum dystrybucyjno-logistyczne w Tymbarku, które sąsiaduje z zakładem produkcyjnym. Wartość inwestycji wyniosła 165 mln zł. Centrum to obiekt wysokiego składowania, którego powierzchnia przekracza 6 600 m kw.

Inwestycja w Tymbarku to już piąte centrum dystrybucyjno-logistyczne Grupy Maspex. Po przyłączeniu do grupy Tymbarku w roku 1999, Maspex zainwestował w markę ponad 800 mln zł oraz przeznaczył 850 mln zł na inwestycje produkcyjno-logistyczne.

Grupa Maspex inwestuje w przyszłość Tymbarku

Centrum w Tymbarku to obiekt wysokiego składowania, którego powierzchnia przekracza 6 600 m kw. Dysponuje 27 tys. miejsc paletowych i obsługuje ponad 8 tys. palet na dobę.

Budowa nowoczesnego centrum dystrybucyjno-logistycznego rozpoczęła się w październiku 2023 r. Wartość inwestycji to 165 mln zł. Jest ona częścią planu inwestycyjnego Grupy, w ramach którego w latach 2024–2025 przeznaczono na inwestycje blisko 1 mld zł.

Od momentu przyłączenia Tymbarku do Grupry Maspex w 1999 roku, firma inwestuje w rozwój marki. Nie tylko rozbudowuje obszar produkcyjno-logistyczny i przetwórczy, ale podejmuje również działania marketingowe.

W samym Tymbarku Grupa Maspex przeznaczyła około 800 mln zł na produkcję, rozwój zaplecza surowcowego i logistykę. Pozwoliło to na powiększenie mocy produkcyjnych zakładu z 90 mln litrów w 1999 roku do ponad 360 mln litrów w 2024 roku. Zmieniła się również skala przetwórstwa, która wzrosła pięciokrotnie – z 14 tys. ton owoców w tłoczni do 70 tys. ton rocznie. Zakład w Tymbarku współpracuje ze 160 dostawcami surowców m.in. z ziemi limanowskiej i okolic Sandomierza.

Prowadzone są również kampanie komunikacyjne oraz poszerzana jest oferta produktowa. W działania marketingowe zainwestowano już 850 mln zł. W efekcie nastąpił wzrost udziałów rynkowych marki – z 6% w 1999 roku do 43% obecnie (źródło: Maspex za Nielsen, MAT grudzień 2024, bez PL, wartościowo). Tymbark należy do grona najlepiej rozpoznawalnych marek spożywczych w Polsce, a jego produkty trafiają do 50 krajów na całym świecie.

Centrum logistyczne w Tymbarku

Nowe centrum dystrybucyjno-logistyczne jest zautomatyzowane. Dzięki niemu nastąpił aż jedenastokrotny wzrost dziennej liczby palet, które są wysyłane bezpośrednio do klientów. Obiekt został wyposażony w 7 automatycznych układnic poruszających się wzdłuż regałów. Umożliwiają one szybkie i wydajne operowanie paletami na dużej wysokości.

System SVL obejmuje 6 pojazdów wahadłowych. Ich zadaniem jest transport towaru między strefą składowania a obszarem kompletacji, pakowania i załadunku. Ponadto 12 gondol monorail porusza się po pojedynczej szynie i przewozi palety między zakładem produkcyjnym a centrum logistycznym.

Automatyzacja centrum dystrybucyjno-logistycznego w Tymbarku ma na celu ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych oraz wózków widłowych na terenie zakładu. W ten sposób będzie można zaoszczędzić 16,5 tys. motogodzin rocznie, a roczna emisja zanieczyszczeń zostanie zmniejszona o ponad 2 600 ton dwutlenku węgla, 29 kg metanu i ponad 33 ton podtlenku azotu.

Uruchomienie zautomatyzowanego centrum nie tylko przyspieszy i zoptymalizuje procesy magazynowe ale również pozwoli na szybszy dostęp do produktów i precyzyjną kontrolę.

Co więcej, inwestycja zapewniła nowe miejsca pracy. Łącznie w magazynie i zakładzie produkcyjnym w Tymbarku zatrudnionych jest obecnie 730 osób. Ze środków zakładowych firmy Tymbark sfinansowano w gminie Tymbark nowy parking Park-and-Ride w pobliżu dworca przy ul. Armii Krajowej.

Elewację nowego centrum logistycznego zdobi mural, którego projekt nawiązuje do historii marki, regionu i natury.

Co mówią o inwestycji przedstawiciele Grupy Maspex? Nasza logistyka i magazyny wysokiego składowania są zautomatyzowane na najwyższym, dostępnym obecnie, światowym poziomie. Doinwestowanie naszych fabryk, centrów logistycznych i procesów technologicznych uważam za jeden z największych sukcesów. To jedna z kluczowych przewag biznesowych Grupy Maspex. Centrum w Tymbarku to przedsięwzięcie, które uelastyczni całą naszą strukturę logistyczną i rozszerzy nasze możliwości dystrybucyjne. Zakład produkcyjny w Tymbarku zawsze był w awangardzie technologicznej, czego przykładem były pierwsze linie aseptyczne, oczyszczalnia ścieków z biogazownią, czy farma fotowoltaiczna. Supernowoczesny magazyn będzie tego dopełnieniem, mówi Krzysztof Pawiński, Współwłaściciel i Prezes Zarządu Grupy Maspex. W nowo otwartym centrum logistyczno-magazynowym w Tymbarku zautomatyzowaliśmy wiele procesów, takich jak dostawa palet z zakładu produkcyjnego, składowanie palet, dostawa do miejsc pickingu, odbiór palet z pickingu oraz ich dostawa do doków załadunkowych. Efektem jest usprawnienie transportu produktów oraz zmniejszenie ruchu samochodów ciężarowych i wózków widłowych. Dzięki temu znacząco ograniczamy hałas i emisję spalin, dodaje Bogdan Tyrybon, Dyrektor Łańcucha Dostaw Grupy Maspex. Zakład w Tymbarku to miejsce mocno zakorzenione w lokalnej społeczności i tradycji. Duży nacisk kładziemy na współpracę z lokalnymi dostawcami, od których trafiają do naszego zakładu owoce do przetwórstwa. Pracownicy to również przedstawiciele lokalnych społeczności – wielu z nich związanych jest z firmą od lat. Maspex aktywnie angażuje się w lokalne inicjatywy społeczne i edukacyjne, dzięki czemu nasza obecność w Tymbarku wykracza poza działalność gospodarczą. Symbolem przywiązania do miejsca jest bocian, który od lat wraca na teren zakładu – dla wielu to znak, że Tymbark jest wspaniałym miejscem nie tylko dla ludzi, ale też dla natury, mówi Dariusz Czech, Dyrektor Generalny Zakładów Beverages Grupy Maspex.

Logistyka Grupy Maspex

Spośród 28 magazynów wysokiego składowania Grupy Maspex, pięć pełni funkcję centrów dystrybucyjno-logistycznych. Łączna liczba miejsc paletowych wynosi 700 tys. Integracja nowoczesnego systemu logistyki, produkcji i planowania z pełną automatyzacją procesów pozwala podnieść efektywność działania centrów logistycznych.

Zaawansowane technologie umożliwiają indywidualne przygotowywanie dostaw, które zostały dostosowane do potrzeb partnerów handlowych.

Fundament logistyki w standardzie 4.0 tworzą:

nowoczesne rozwiązania IT,

precyzyjne narzędzia, które pracują 24/7,

pełna automatyzacja operacji.

