– „Od uruchomienia zakładu w 2021 r. bardzo szybko się rozwijamy. Po 2 latach wypełniliśmy moce produkcyjne zakładu. W Polsce jesteśmy już obecni w większości sieci handlowych. Eksportujemy do ponad 30 krajów w Europie, Afryce i Azji środkowej. Cały czas przybywa nam nowych klientów, stąd potrzebowaliśmy zwiększenia mocy produkcyjnych o kolejne linie do produkcji puszek i saszetek” – mówi Jarosław Kowalewski prezes zarządu, Pet Republic

– „Zdecydowaliśmy się na to miejsce ze względu na położenie w centralnej części Polski, blisko głównego węzła komunikacyjnego łączącego autostrady A1 i A2. Dzięki temu mamy dostęp do dobrej jakości surowca do naszej produkcji. To wpływa m. in. na to, że cena naszych produktów jest konkurencyjna na rynku” – mówi Anna Mystkowska dyrektorka ds. produkcji i technologii w Pet Republic i dodaje – „Wymogi jakościowe i sanitarno-epidemiologiczne dla zakładu produkującego karmę dla zwierząt domowych są takie same, jak dla zakładu produkującego żywność dla ludzi. Wybraliśmy Panattoni, ponieważ była to jedyna firma, która zdecydowała się wybudować taki zakład dla nas w tej lokalizacji”.