Panattoni Park Legnica pozyskał giganta mody. Firma zajmie 56 000 mkw.

11:18

Autor: materiały prasowe Panattoni Modowy gigant wynajmie 56 000 mkw. powierzchni magazynowej w Panattoni Park Legnica.

Panattoni pozyskało nowego najemcę do inwestycji Panattoni Park Legnica. Modowy gigant wynajmie 56 000 mkw. powierzchni magazynowej. To już kolejna współpraca obu firm. Łącznie z wynajętą powierzchnią w Głogowie, jeden z liderów branży modowej zajmie blisko 100 000 mkw. w parkach dewelopera.

Spis treści

Rozbudowa drogi krajowej nr 61 między Legionowem a Zegrzem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowy najemca w Panattoni Park Legnica

Panattoni należy do grona najaktywniejszych deweloperów nieruchomości przemysłowych na świecie. Właśnie pozyskał nowego, strategicznego najemcę do swojej dolnośląskiej inwestycji. Jeden z czołowych liderów sprzedaży w branży modowej wynajął 56 000 mkw. w Panattoni Park Legnica, co w połączeniu z niedawnym wynajmem w Głogowie, daje łącznie blisko 100 000 mkw. powierzchni zajmowanej przez tego klienta w parkach dewelopera.

Nasze zeszłoroczne wyniki najmu potwierdzają rolę Dolnego Śląska jako kluczowego hubu logistycznego w tej części Europy. Wskazują także, że handel elektroniczny wciąż napędza popyt na nowoczesne, dobrze zlokalizowane powierzchnie przemysłowe” – mówi Marek Dobrzycki, Partner w Panattoni. Dodaje: – „W krótkim czasie podpisaliśmy w regionie dwie umowy z ważnym graczem z branży modowej – najpierw w Głogowie, a teraz w Legnicy. Obejmują one łącznie 95 000 mkw. pod obsługę e-commerce. Najemca uzyskał już wczesny dostęp do wynajętej powierzchni w legnickim parku i przygotowuje się do rozpoczęcia regularnych operacji

Polecany artykuł: Panele fotowoltaiczne na elewacji hali przemysłowej

Nowoczesny park magazynowy Panattoni Park Legnica

Panattoni Park Legnica to pierwszy nowoczesny park magazynowy w okolicach miasta, a jego strategiczne położenie czyni go atrakcyjną alternatywę dla rynku wrocławskiego. Jest on zlokalizowany przy drodze ekspresowej S3 (biegnącej wzdłuż zachodniej granicy Polski, od Świnoujścia po Lubawkę na granicy Czechami) oraz w pobliżu autostrady A4 (łączącej południowo-zachodnią i południowo-wschodnią Polskę), co zapewnia dobre skomunikowanie i idealne warunki do prowadzenia działalności na skalę międzynarodową.

Polecany artykuł: Systemy sterowania radiowego urządzeniami transportu bliskiego

Docelowo Panattoni Park Legnica zaoferuje blisko 120 000 mkw. elastycznej powierzchni, dostosowanej do indywidualnych potrzeb najemców. Park dysponuje przestronnymi placami manewrowymi, bramami z poziomu „0” oraz wygodnymi parkingami. Wyposażony jest w oświetlenie LED. Cała inwestycja przejdzie certyfikację BREEAM, gwarantującą wysokie standardy ekologiczne i efektywność energetyczną, co przekłada się na realne oszczędności operacyjne dla użytkowników.

Architektura-murator. Podcast 30/30 Piotr Grochowski. Architekt, który bywa przedsiębiorcą