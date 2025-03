Systemy sterowania radiowego urządzeniami transportu bliskiego

14:04

Autor: Gettyimages Nowoczesne systemy sterowania radiowego umożliwiają precyzyjną obsługę urządzeń transportu bliskiego, zwiększając bezpieczeństwo pracy w halach przemysłowych. Dzięki nim operatorzy mogą sterować dźwigami i suwnicami z bezpiecznej odległości, minimalizując ryzyko wypadków.

W wielu halach przemysłowych urządzenia transportu bliskiego (UTB) odpowiadają za podnoszenie i przenoszenie ciężkich ładunków, a ich obsługa coraz częściej wykorzystuje systemy sterowania radiowego. Takie rozwiązania nie tylko ułatwiają pracę operatorom, ale także znacząco podnoszą poziom bezpieczeństwa – zarówno przenoszonych ładunków, jak i pracowników. Dlatego tak ważne jest dobranie odpowiedniego systemu sterowania, który zapewni maksymalną efektywność i ochronę. W ostatnim czasie na popularności zyskują radiowe systemy sterowania UTB.

Spis treści

MuratorPlus: Budowa S1 obejścia Węgierskiej Górki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Systemy sterowania radiowego naturalnie nie są jedynym rozwiązaniem, jakie można spotkać w halach przemysłowych. Systemy sterowania z połączeniem kablowym czy też bezpośrednie sterowanie urządzeniem przez operatora, który znajduje się w kabinie wózka widłowego czy żurawia, wciąż stanowią duży ułamek spotykanych rozwiązań. Jednak rozwój technologiczny dociera również do obszaru urządzeń transportu bliskiego, a jednym z jego przejawów jest sterowanie radiowe, dzięki któremu operator może zarządzać pracą urządzenia z różnych miejsc.

Polecany artykuł: Autonomiczne pojazdy AMR w magazynach i halach produkcyjnych

Systemy sterowania radiowego – stosowane rozwiązania

Kategoria systemów sterowania radiowego jest dość pojemna i obejmuje swym zasięgiem różne rozwiązania. Mogą się one różnić konstrukcją i sposobem sterowania UTB, ale również dostępnymi funkcjami. Generalnie każdy taki system składa się jednak z dwóch podstawowych elementów: nadajnika i odbiornika, które komunikują się ze sobą za pomocą fal radiowych o ustalonej częstotliwości. Nadajnik znajduje się w rękach operatora, który za jego pośrednictwem steruje pracą danego urządzenia, na którym zainstalowany został odbiornik.

Systemy sterowania radiowego korzystają z technologii radiowej i konkretnych pasm częstotliwości fal radiowych (np. 433 MHz, 868 MHz czy 2,4 GHz), które zapewniają stabilną i niezawodną transmisję sygnałów w warunkach przemysłowych. Warto pamiętać, że większa częstotliwość fal radiowych oznacza mniejszy zasięg działania takiego systemu sterowania.

Dostępne na rynku rozwiązania pozwalają na pełną kontrolę nad ruchem urządzenia, w tym przede wszystkim na:

Włączanie/wyłączanie urządzenia – operator ma możliwość łatwego uruchomienia urządzenia i szybkiego jego zatrzymania. Najczęściej funkcje te aktywuje się za pomocą przycisków na pilocie czy innym urządzeniu do sterowania.

Zmianę kierunku ruchu – w przypadku urządzeń, które mogą poruszać się w różnych kierunkach (np. wózków widłowych), operator może precyzyjnie sterować ich ruchem w dowolnym kierunku.

Regulację prędkości – operatorzy mogą dostosowywać szybkość pracy maszyny w zależności od bieżących wymagań procesu. W przypadku prostych urządzeń mamy do czynienia ze sterowaniem jedno- lub dwustopniowym, ale już w bardziej zaawansowanych urządzeniach dostępne są wielostopniowe stopnie regulacji, a nawet umożliwiające płynną regulację prędkości ruchu

Kontrolę stanu technicznego – systemy radiowe mogą dodatkowo informować o awariach, błędach czy konieczności przeprowadzenia konserwacji urządzeń.

Sterowanie radiowe najczęściej jest realizowane za pomocą pilotów ręcznych, system joystickowy lub innych bardziej zaawansowanych paneli sterujących. Piloty ręczne mają ergonomiczny kształt, co pozwala na łatwą obsługę nawet w trudnych warunkach pracy. W przypadku bardziej złożonych systemów, np. suwnic, sterowanie może odbywać się za pomocą paneli z wyświetlaczami dotykowymi, które oferują dodatkowe funkcje monitorowania pracy urządzenia.

Na wyświetlaczu graficznym mogą ukazywać się różnego rodzaju informacje zwrotne dla operatora, wizualizacje dotyczące statusu urządzenia czy proste sygnalizacje różnych stanów w formie diod LED.

Niektóre, bardziej zaawansowane systemy sterowania radiowego są wyposażone w dodatkowe funkcje. Są to np.:

opcja informacji zwrotnej, np. o pojawieniu się jakiegoś błędu związanego z ładunkiem lub o masie transportowanego ładunku,

automatyczne wykrywanie przeszkód, które zatrzymuje urządzenie w przypadku napotkania przeszkody na drodze,

bezprzewodowa integracja z systemami zarządzania produkcją, dzięki czemu można lepiej zsynchronizować pracę urządzeń transportu bliskiego z innymi elementami procesu produkcyjnego.

Najważniejsza korzyść – bezpieczeństwo urządzeń, ładunku i pracowników

Bezsprzecznie najważniejszą korzyścią, jaką zapewniają systemy radiowe, jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, co jest bardzo istotne zwłaszcza w tych halach, w których transportuje się duże i ciężkie ładunki. Operator nie musi być bezpośrednio przy urządzeniu, co znacząco zmniejsza ryzyko narażenia na niebezpieczeństwo. Jest to szczególnie istotne podczas transportu np. suwnicą niebezpiecznego ładunku lub podczas pracy w trudnych warunkach (np. przy gorszej widoczności).

Operator ma ponadto większą kontrolę nad urządzeniem, którym steruje. Sterowanie radiowe umożliwia też precyzyjne kierowanie ruchem maszyny z zachowaniem dużej elastyczności. W zależności od sytuacji operator UTB może podejść bliżej tego urządzenia lub sterować procesem z większej odległości. Dzięki temu może łatwo dostosować prędkość i kierunek ruchu do aktualnych potrzeb, co zmniejsza ryzyko niekontrolowanych manewrów.

Wiele nowoczesnych systemów sterowania radiowego jest wyposażona w funkcje monitorujące stan techniczny urządzeń. Dzięki temu operatorzy mogą otrzymywać informacje o awariach lub problemach, zanim staną się one poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Systemy sterowania mają często także funkcje zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem, takie jak kody PIN czy systemy identyfikacji. Zapobiega to przypadkowemu lub nieautoryzowanemu uruchomieniu urządzenia.

Nowoczesne systemy sterowania radiowego mają również często wbudowane funkcje, które automatycznie zatrzymują urządzenie w przypadku wystąpienia awarii, zagrożenia dla pracowników znajdujących się w hali lub wykrycia jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy maszyny.

Sterowanie radiowe w urządzeniach transportu bliskiego to nowoczesne i efektywne rozwiązanie, które przyczynia się do poprawy wydajności oraz bezpieczeństwa prac z UTB w halach przemysłowych. Niewątpliwie rozwój technologiczny będzie wpływać również na zmiany w tym obszarze. Z jednej strony można oczekiwać dalszej ewolucji komunikacji radiowej, która jeszcze bardziej może usprawnić systemy sterowania UTB. Można się też spodziewać zmian w kierunku integracji systemów sterowania radiowego z systemami zarządzaniami procesami produkcyjnymi czy magazynowymi. W przyszłości niewykluczone, że sterowanie urządzeniami transportu bliskiego będzie całkowicie zautomatyzowane i będzie częścią innych procesów, jakie będą realizowane w danym zakładzie produkcyjnym.