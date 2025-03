Panattoni rozbudowuje park magazynowy pod Wołominem

Panattoni wspólnie z funduszem inwestycyjnym Merity rozbudowuje park magazynowy pod Wołominem

12:05

Autor: Panttoni Kompleks Panttoni pod Wołominem po dwóch stronach A8 połaczone węzłem autostradowym

Powstaje 53 000 m kw. nowoczesnej przestrzeni magazynowo-przemysłowej Panattoni Park Warsaw North III. Dzięki strategicznemu partnerstwu z Merity w sąsiedztwie Kobyłki i Wołomina powstanie kompleks o powierzchni blisko 75 000 m kw.

Spis treści

Obiekty kompleksu położone po przeciwnych stronach autostrady S8 są połączone bezpośrednio wiaduktem i węzłem drogowym Wołomin-S8. To doskonałe miejsce na bazę magazynową z dostępem do lokalnej i międzynarodowej sieci drogowej.

Magazyny pośród przyrody

Panattoni Park Warsaw North III na razie składa się z jednej hali o powierzchni 21 615 m2. Trwa druga faza projektu, obejmująca dwa kolejne budynki o łącznej powierzchni 53 000 m2. Nowa przestrzeń zostanie certyfikowana zgodnie ze standardem BREEAM na poziomie Excellent, co zapewni efektywność energetyczną i wodną inwestycji, przekładając się na niższe koszty operacyjne dla najemców. Dodatkowo w parku zastosowane zostaną rozwiązania proekologiczne, takie jak korytarze migracyjne dla zwierząt i systemy retencji wody, wspierające lokalną bioróżnorodność. To bardzo ważne, gdyż obiekty znajdują się w otoczeniu malowniczych łąk i lasów, które są naturalną przyrodniczą otuliną aglomeracji warszawskiej.

Strategiczna współpraca

Fundusz MERITY, dedykowany inwestorom kwalifikowanym, koncentruje się na rozwoju wysokiej jakości nieruchomości logistycznych, zapewniających stabilne zwroty. Jest funduszem siostrzanym Trigea Real Estate Fund, będącego częścią Partners Financial Group. Trigea specjalizuje się w nieruchomościach komercyjnych, w tym obiektach przemysłowych, biurowych i handlowych, co odzwierciedla głęboką wiedzę i zrozumienie rynku. – „Współpraca z funduszem MERITY oraz rozwój Panattoni Park Warsaw North III to dowód naszego zaangażowania w dostarczanie wyjątkowej wartości dla naszych klientów i inwestorów” – mówi Damian Stężycki, Managing Director of Capital Markets Poland w Panattoni.

Są już najemcy w budowanej hali

Pierwszym najemcą ponad 24 000 m kw. w nowo powstającym budynku (33 000 m2 został PBS Connect Polska, oddział europejskiego lidera w dostawach biurowych PBS Holding. Firma planuje tu przenieść swoją siedzibę z Marek i rozszerzyć działalność, zatrudniając około 150 pracowników.

