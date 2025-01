Kamień węgielny pod rozbudowę fabryki Valmet Automotive wmurowany. Inwestycję zrealizuje Panattoni

Autor: Pannatoni Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę fabryki w Żarach

21 stycznia Panattoni – najaktywniejszy deweloper nieruchomości przemysłowych na świecie oraz Valmet Automotive sp. z o.o. – wiodący dostawca dla branży motoryzacyjnej – oficjalnie zainaugurowały rozbudowę fabryki w Żarach. Tego dnia został wmurowany kamień węgielny pod budowę obiektu BTS (build-to-suit) o powierzchni 8 800 m kw.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod kolejną inwestycję

Jak informuje firma Panattoni, w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego wzięli udział: Remigiusz Grześkowiak – Prezes Zarządu Valmet Automotive sp. z o.o., Hubert Hoffman – prezes Commercecon i Maciej Zawada – Head of Business Development Panattoni BTS, przedstawiciele władz samorządowych: Edyta Gajda – burmistrz miasta Żary i Wojciech Kasprów – wicestarosta żarski oraz zaproszeni goście.

Rozbudowa fabryki oznacza 350 nowych miejsc pracy w Żarach

Remigiusz Grześkowiak, Prezes Zarządu Valmet Automotive sp. z o.o. podkreślał, że rozbudowa fabryki w Żarach pozwoli jego firmie zwiększyć moce produkcyjne i umocnić pozycję na europejskim rynku motoryzacyjnym. Inwestycja przyczyni się docelowo do utworzenia aż 350 nowych miejsc pracy.

Nowy zakład powiększy się o 8,8 tys. metrów kwadratowych

Realizowany przez Panattoni projekt zakłada powiększenie istniejącego zakładu o dodatkowe 8 800 m kw. powierzchni produkcyjno-logistycznej wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym.

Jak mówił Maciej Zawada, Head of Business Development Panattoni BTS, jednym z kluczowych elementów tego projektu jest zapewnienie elastyczności nowej hali, co umożliwi dostosowywanie jej do potrzeb Valmet Automotive sp. z o.o., które będą ewoluowały.

Realizując budowę równolegle z trwającą produkcją dbamy o to, by proces przebiegał bez zakłóceń dla bieżącej działalności zakładu – podkreślał.

Kiedy nowa hala dla Valmet Automotive będzie gotowa?

Zakończenie prac budowlanych planowane jest wiosną tego roku, a produkcja w nowym obiekcie ruszy w czwartym kwartale.

Valmet Automotive sp. z o.o. to dostawca kompletnych systemów dachowych do kabrioletów oraz systemów kinematycznych dla przemysłu motoryzacyjnego, w tym aktywnych spojlerów i klap do gniazd ładowania pojazdów elektrycznych. W żarskiej fabryce produkowane będą nowoczesne systemy aerodynamiczne, opracowywane w centrum badawczym firmy w Osnabrück w Niemczech. Przyczyniają się one do zwiększania zasięgu pojazdów elektrycznych czy ograniczenia spalania paliwa w autach spalinowych.

