Sieciówka drogerii wynajęła większą część nowej hali w Zgierzu

Panattoni rozwija intensywnie sieć swoich parków magazynowych w całej Polsce. W Panattoni Park Zgierz 50 000 m2 wynajęła jedna z dużych sieci drogerii. Hala jest jeszcze w realizacji i będzie miała 70 000 m2. Dla nowego najemcy będzie to kluczowe centrum dystrybucyjne.

Dwie hale zespołu Panattoni Park leżą przy wylotowej drodze 702 niespełna 2 km od węzła na autostradzie A2. To doskonałe położenie, które łączy to miejsce z siecią wszystkich głównych szlaków komunikacji drogowej w Polsce. To pozwala też na dogodne skomunikowanie z każdym miejscem w Europie.

Panattoni Park Zgierz

Ten nowoczesny kompleks magazynowy złożony z dwóch obiektów będzie dysponował 160 000 m2 powierzchni. Większą halę nr 1 firma buduje w dwóch etapach. Pierwszy jest w pełni wykonany i wynajęty – to 52 900 m2. W drugim etapie budowy hali udostępnione zostanie niemal 70 000 m2. Druga mniejsza hala będzie miała prawie 35 000 m2 powierzchni.

Kompleks leży pomiędzy zabudową miejską Zgierza a autostradą A2. Zaledwie 15 km na wschód leży jeden z głównych węzłów drogowych w Polsce, skrzyżowanie autostrad A2 i A1. Takie położenie to jeden z atutów dla logistyki.

Magazyny z pełnym pakietem ochrony

Przestrzeń logistyczna dla sieci drogerii zostanie dostosowana do wysokich standardów bezpieczeństwa wymaganych do przechowywania materiałów niebezpiecznych (ADR), takich jak alkohole, dezodoranty czy chemia gospodarcza. Budynek będzie wyposażony w zaawansowane systemy przeciwpożarowe, w tym tryskacze w regałach oraz dodatkowe systemy oddymiania i napowietrzania.

Fakt, że nasza inwestycja została wybrana na lokalizację jednego z głównych centrów dystrybucyjnych klienta, potwierdza nasze kompetencje w dostarczaniu nowoczesnej infrastruktury dla liderów poszczególnych branż. Jest to strategiczna współpraca, która umożliwia wspólne podnoszenie standardów logistyki i przyczynia się do rozwoju całego regionu” Katarzyna Kujawiak, Development Director w Panattoni

Magazyny energooszczędne i przyjazne dla pracownika

Wszystkie budynki kompleksu osiągną wysokość dwunastu metrów, a cały park przejdzie certyfikację środowiskową metodą BREEAM na poziomie Excellent. Inwestycja zostanie wyposażona w liczne rozwiązania z zakresu oszczędności energii i wody. Panattoni postawi również na rozwiązania z zakresu wellbeing użytkowników – m.in. zapewniając zwiększony dostęp światła, czy dostarczając pomieszczenia biurowe zbadane pod kątem akustyki, komfortu termicznego i jakości powietrza.

