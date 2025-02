Nowi najemcy w 7R Park Gdańsk IV. To Argo S.A. i Mercator Medical

Dwoje nowych najemców ma 7R Park Gdańsk IV. Nowe powierzchnie wynajęły Argo S.A., lider na rynku m.in. urządzeń i materiałów biurowych do oprawy i niszczenia dokumentów oraz Mercator Medical, producent rękawic i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku.

Wynajęli 13 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni

Jak poinformowała spółka 7R, 13 tys. mkw. – tyle łącznie wynajęli w 7R Park Gdańsk IV nowy najemca Argo S.A., lider na rynku m.in. urządzeń i materiałów biurowych do oprawy i niszczenia dokumentów oraz Mercator Medical, producent rękawic i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, który rozszerzył umowę najmu do ponad 19,5 tys. mkw. 7R to wiodący deweloper nieruchomości komercyjnych w Polsce i Czechach, dostarczających wysokiej jakości, elastyczne powierzchnie magazynowe.

Magazyn Argo w centrum dystrybucyjnym 7R

Argo S.A. wynajęła ok. 6,4 tys. mkw. powierzchni, która wykorzystana zostanie m.in. do celów magazynowych.

Zdecydowaliśmy się na relokację do magazynu w centrum dystrybucyjnym 7R Park Gdańsk IV, aby zwiększyć powierzchnię składową i oraz zoptymalizować procesy i koszty logistyczne m.in. w zakresie konfekcjonowania towarów oraz serwisowania urządzeń, dla których „uszyto na miarę” odpowiednio dedykowane strefy – mówi Radosław Szwabe, Dyrektor Logistyki z Argo. Liczymy, że nowoczesna powierzchnia wybudowana i użytkowana w technologii przyjaznej dla środowiska przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych, podniesie jakość obsługi klientów oraz oraz komfort pracy zespołu. Decyzja o relokacji do nowego centrum dystrybucyjnego wpisuje się w realizację misji naszej organizacji i jest milowym krokiem na drodze do jej dalszego rozwoju.

Argo S.A. jest liderem na rynku urządzeń i materiałów biurowych do oprawy i niszczenia dokumentów (marki Kobra, Wallner, Galeria Papieru, Heykka, Dovre), dystrybutorem produktów Grawerton (materiały i urządzenia do sublimacji i termotransferu) oraz Hanami (folii do laminowania prac wymagających wysokiej jakości uszlachetnienia druku).

Argo już po raz drugi w wybrało 7R. Pierwszą umowę zawarliśmy w 2017 roku. Wieloletnia współpraca jest dowodem zaufania, ale także efektywności naszych rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby rynku i przyczyniają się do sukcesów naszych klientów. Cieszymy się, że możemy wspierać Argo w kolejnych projektach – mówi Marzena Taube, Leasing Director w 7R.

Mercator Medical zwiększył wynajmowaną wcześniej powierzchnię

Z kolei Mercator Medical S.A, który już wcześniej wybrał 7R Park Gdańsk IV zdecydował się na zwiększenie wynajmowanej powierzchni o ponad 6,5 tys. Łącznie, nowe centrum dystrybucyjne firmy będzie miało powierzchnię ponad 19,5 tys. mkw. Firma rozpocznie działalność w nowej lokalizacji w drugim kwartale 2025 r. Jak podkreślił Andrzej Michalak Dyrektor Logistyki, Mercator Medical, nowy magazyn, charakteryzujący się dużym potencjałem oraz bardzo wysokimi parametrami w zakresie niskoemisyjności, wspiera podejście firmy do kwestii środowiskowych: – Zależy nam na optymalizacji procesów dystrybucji, co pozwoli poprawić efektywność operacyjną i obniżyć koszty.

7R Park Gdańsk IV - co to jest?

7R Park Gdańsk IV położony jest w Barniewicach – w odległości 2,5 km od S6 – obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta oraz 4 km od lotniska w Gdańsku. Park o powierzchni 42 tys. mkw. został zaprojektowany według najwyższych standardów i kryteriów zrównoważonego rozwoju, co przynosi korzyści środowisku naturalnemu, a także najemcom. Zastosowane rozwiązania, m.in. panele fotowoltaicznych, systemu sterowania oświetleniem DALI oraz przemyślanemu wykorzystaniu światła dziennego w strefach rozładunkowych przynoszą wymierne oszczędności na kosztach zużycia energii. – Rozszerzanie współpracy z najemcami i pozyskiwanie nowych firm, które chcą rozwijać działalność w parkach 7R to zawsze budujące doświadczenia. Nasze zespoły eksperckie dokładają starań, by jak najlepiej zgłębić potrzeby klientów i zaproponować rozwiązania magazynowe, które najlepiej je zrealizują. Tak jest zarówno w przypadku firmy Argo, którą serdecznie witamy w gronie najemców oraz w przypadku Mercator Medical, któremu już po raz drugi dziękujemy za zaufanie – mówi Magdalena Kostjan, Head of Lesing w 7R.

Park został zaprojektowany według najwyższych standardów i kryteriów ESG, tak, by mógł dobrze służyć najemcom przez wiele lat. Na terenie obiektu znajdą się zielone strefy, które wspierają dobrostan pracowników oraz bioróżnorodność flory i fauny. Dla zmotoryzowanych przewidziano stacje ładowania samochodów elektrycznych. Wszystkie proekologiczne aspekty klasyfikują magazyn do certyfikatu BREEAM na poziomie Excellent.

