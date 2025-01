Port lotniczy w Pyrzowicach jest naszą główną bazą operacyjną. Wspólnie z Katowice Airport zbudowaliśmy największy ruch czarterowy w tej części świata i od wielu lat regularnie latamy do kilkudziesięciu destynacji turystycznych w Europie, Azji i Afryce. W 2024 roku było to ponad 130 unikalnych kierunków, czyli więcej niż oferował jakikolwiek inny przewoźnik operujący z tego portu. Od kilku lat poszukiwaliśmy dogodnych lokalizacji na rozbudowę naszych usług technicznych i cieszę się, że udało nam się podpisać długoletnią umowę w najdynamiczniejszym polskim portem lotniczym. Katowice Airport to niekwestionowany lider w obsłudze ruchu wakacyjnego, więc nasza współpraca była najrozsądniejszym wyborem dla obu stron – mówi Grzegorz Polaniecki, Prezes Enter Air Services.