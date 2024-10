DL Invest Park Teresin otwarty: elastyczny układ przestrzeni, nowe technologie i strategiczna lokalizacja

11:22

23 października 2024 DL Invest Group oficjalnie otworzyła najnowszą halę magazynową DL Invest Park Teresin, jedno z czołowych centrów logistycznych w Polsce. Wydarzenie było symbolem dynamicznego rozwoju sektora magazynowego, a jednocześnie podkreśliło znaczenie Teresina (woj. mazowieckie) jako kluczowego punktu logistycznego w kraju.

Spis treści

Nowa hala DL Invest Park Teresin – strategiczna lokalizacja

Wspierana przez zaawansowane rozwiązania technologiczne, nowoczesna inwestycja jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku, a jej strategiczne położenie przy głównych szlakach komunikacyjnych dodatkowo wzmacnia pozycję DL Invest Group na mapie logistycznej Polski.

DL Invest Park Teresin znajduje się w pobliżu drogi krajowej nr 92 oraz autostrady A2, co zapewnia szybki dostęp do głównych rynków krajowych i międzynarodowych. Położenie to okazało się kluczowe dla głównego najemcy hali, firmy QSL.

– Wybór tej lokalizacji to przemyślana decyzja, umożliwiająca nam szybką obsługę naszych klientów i elastyczną reakcję na zmieniające się potrzeby rynku – mówi Rafał Strzałkowski, przedstawiciel QSL​.

Elastyczność i nowoczesne technologie dla najemców

Hala DL Invest Park Teresin została zbudowana w zgodzie z najwyższymi standardami zrównoważonego rozwoju, zyskała certyfikat BREEAM, potwierdzający dbałość o środowisko oraz efektywność energetyczną inwestycji.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w Teresinie wyróżniają halę na tle innych obiektów tego typu. Podczas otwarcia goście mogli zapoznać się z funkcjonalnościami i elastycznym układem przestrzeni, który pozwala na dostosowanie obiektu do przyszłych potrzeb najemców.

Przecięcie wstęgi i przekazanie kluczy firmie QSL było nie tylko symbolicznym zakończeniem budowy, ale również zapowiedzią nowej jakości na rynku magazynowym.

Autor: Materiały prasowe/Teresin

DL Invest Group: długoterminowe partnerstwo

DL Invest Group to firma znana ze swojego długoterminowego podejścia do zarządzania aktywami. W przeciwieństwie do wielu innych deweloperów przedsiębiorstwo nie tylko buduje nieruchomości, ale również pozostaje ich właścicielem, aktywnie zarządzając nimi przez cały okres użytkowania.

Ta strategia ma na celu zapewnienie najemcom stabilności oraz elastycznych możliwości rozwoju bez konieczności relokacji. Jak podkreśliła Wirginia Leszczyńska, COO DL Invest Group, priorytetem firmy jest dbałość o jakość i długotrwałą satysfakcję klientów.

Otwarcie hali magazynowej DL Invest Park Teresin. Zdjęcia

Olga Steliga-Dykas