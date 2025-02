Baza operacyjno-serwisowa dla morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i 3 powstanie w Łebie

16:27

Erbud wybuduje bazę operacyjno-serwisową w Łebie dla firmy Equinor. Będzie obsługiwać morskie farmy wiatrowe Bałtyk 2 i 3. Wartość zlecenia to 67 milionów złotych. Baza serwisowa ma odpowiadać za bezpieczne funkcjonowanie farm wiatrowych Bałtyk 2 i 3 przez cały okres ich eksploatacji. Niewielka odległość od morskich elektrowni poprawia efektywność pracy techników i skraca czas reakcji na ewentualne awarie - opisuje Equinor.

Kontrakt na budowę bazy serwisowej dla farm wiatrowych Bałtyk 2 i 3

Erbud z kontraktem na budowę bazy serwisowej - pochwalili się przedstawiciele spółki w lutym 2025. Będzie ją budował dla firmy Equinor. Chodzi o bazę operacyjno-serwisową w Łebie, która obsługiwać będzie morskie farmy wiatrowe Bałtyk 2 i 3. Wartość zlecenia to 67 mln zł.

W ramach pozyskanego zlecenia Erbud wybuduje na zrewitalizowanym terenie portowym infrastrukturę biurową, centrum zdalnego sterowania i kontroli morskich farm wiatrowych, magazyn części zamiennych oraz nabrzeże do cumowania jednostek. Rozpoczęcie budowy planowane jest na marzec 2025 r., a jej zakończenie na połowę 2026 roku.

Realizacja budowy bazy serwisowej w Łebie jest kluczowa dla funkcjonowania powstających na Morzu Bałtyckim morskich farm wiatrowych Bałtyk 2 i 3, wspólnego przedsięwzięcia Equinor i Polenergii - czytamy w komunikacie firmy Equinor. - W bazie stałe zatrudnienie znajdzie kilkudziesięciu wysoko wykwalifikowanych specjalistów. - Baza przez kilkadziesiąt lat będzie centrum obsługi i serwisowania naszych farm wiatrowych na Bałtyku - dodał Michał Jerzy Kołodziejczyk, prezes zarządu Equinor w Polsce.

Erbud buduje bazę dla firmy Equinor

Prace przygotowawcze na terenie przyszłej bazy rozpoczęły się na przełomie 2024 i 2025 roku, rozpoczęcie budowy obiektów planowane jest na marzec 2025, a oddanie obiektu do użytku w połowie 2026 roku. Baza operacyjno-serwisowa została zaprojektowana jako obiekt efektywny energetycznie. Budynki zasilone będą częściowo energią odnawialną z własnych paneli PV, a ciepło w pomieszczeniach będzie wytwarzane dzięki pompom ciepła. Dodatkowo budynki zostaną wyposażone w systemy rekuperacji a także zbierania i wykorzystania wody deszczowej. Bryły budynków będą miało niska zabudowę, będą w nich magazyn oraz część biurowa - obie po ok. 1000 metrów kwadratowych, z możliwością rozbudowy.

Bazę, która powstaje na 1,5-hektarowej działce, będzie można sukcesywnie rozbudowywać, adaptując ją do potrzeb prowadzonych operacji w całym ok. 30-letnim okresie eksploatacji morskich farm wiatrowych. Dzięki nabrzeżu o długości 140 metrów, będzie w stanie przyjąć jednocześnie do 4 statków przeznaczonych do transportu pracowników (tzw. CTV) do obsługi farm wiatrowych - zapowiada Equinor.

- To już kolejny projekt, który powierza nam Equinor w lądowej część infrastruktury morskich farm wiatrowych - – mówi Jacek Leczkowski, wiceprezes ERBUD-u.

I dodaje, że to istotny dla Grupy Erbud segment rynku. - Widzimy tu duży potencjał rozwoju i szansę na dalszą dywersyfikację naszego biznesu. Szacuje się, że inwestycje w polski offshore warte będą w najbliższych latach około 40 mld zł, z czego jedna trzecia będzie przeznaczona na prace lądowe. Do 2030 roku MFW mają produkować 6 GW mocy a 10 lat później już 18 GW. Chcemy być liczącym się graczem na tym dynamicznie rosnącym rynku - wylicza.

Inne kontrakty firmy

Do tej pory Grupa Erbud pozyskała 6 kontraktów w lądowym segmencie offshore. Ich łączna wartość to 674 mln zł. Największy z nich to zlecenie od Baltic Towers na zaprojektowanie i budowę hali produkcyjnej wież dla morskiej energetyki wiatrowej na Wyspie Ostrów w Gdańsku. Wartość umowy opiewa na 358,4 mln zł.

Przypomnijmy: W Łebie jest już także Centrum Informacji o Morskich Farmach Wiatrowych Bałtyk. To pierwszy w Polsce całoroczny punkt informacyjno-edukacyjny o morskiej energetyce wiatrowej. Jednym z jego najważniejszych zadań jest szerzenie wiedzy na temat wspólnych projektów realizowanych na Morzu Bałtyckim przez Equinor i Polenergię.

Baltica 2 - farma wiatrowa. Zdjęcia

