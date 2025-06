Zbiornik przeciwpożarowy nie działa – jak uniknąć awarii? Jakie są najczęstsze przyczyny awarii zbiorników ppoż.?

Autor: Magdalena Wygralak / Getty Images Pierwszym i najważniejszym krokiem prowadzącym do minimalizowania zagrożenia wystąpienia poważnych awarii zbiornika gromadzenia wody i do jego bezawaryjnej pracy jest stały monitoring jego funkcjonowania.

Zbiorniki ppoż. są częścią systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych. Aby spełniały swoją funkcję i dostarczały wodę do gaszenia pożaru muszą być sprawne. Awaria zbiornika przeciwpożarowego to realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Może przyczynić się do strat materialnych, a także przestojów w działaniu obiektu przemysłowego. Często wynika ona z zaniedbań, braku serwisu lub uszkodzeń mechanicznych.

Zbiornik przeciwpożarowy a awarie zaworu pływakowego

Element ten gwarantuje prawidłowy dopływ wody do określonego poziomu w zbiorniku przeciwpożarowym. Podczas każdego przeglądu zbiornika zawór pływakowy jest poddawany kontroli. Ponadto, prowadzona jest również jego konserwacja mająca zapewnić jak najdłuższy okres prawidłowej pracy.

W przypadku niepoprawnej eksploatacji zbiornika przeciwpożarowego i bez odpowiedniej konserwacji zawór może ulec uszkodzeniu i spowodować przelewanie się wody lub brak jej dopływu do wymaganego poziomu.

Autor: Miltom Jedną z najczęstszych awarii zbiornika ppoż jest uszkodzenie zaworu pływakowego

Awarie instalacji grzewczej zbiornika przeciwpożarowego

Innym elementem podlegającym stałemu monitoringowi i konserwacji podczas okresowych przeglądów są grzałki, mające za zadanie utrzymać prawidłową temperaturę wody w zbiorniku i nie dopuścić do jej zamarzania w okresie zimowym.

Zamarznięcie wody w zbiorniku przeciwpożarowym może doprowadzić do bardzo dużych i kosztownych zniszczeń w jego osprzęcie i uniemożliwić jego prawidłowe działanie.

Awarie czujników i sond poziomu cieczy

Konserwacje systemu elektryczno-sygnałowego są ważnym elementem bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy zbiornika przeciwpożarowego. Jeśli tego typu działania zostaną zaniechane, może to skutkować utratą kontroli nad tym, co się dzieje ze zbiornikiem ppoż., a także prowadzić do nieprawidłowych wskazań szafy sterowniczej o niemożliwych do przewidzenia konsekwencjach.

Autor: Miltom Serwis systemu elektryczno-sygnałowego

Nieszczelny zbiornik przeciwpożarowy i zabrudzenia w przewodach technologicznych

Zbiorniki przeciwpożarowe z czystą wodą bardzo rzadko przeciekają. Jeśli w trakcie ich przeglądu zostanie wykryta brudna woda, należy przyjrzeć się bliżej temu problemowi i jak najszybciej znaleźć jego przyczynę. Brudna woda w zbiorniku ppoż. może spowodować wiele szkód podczas jego użytkowania. Zanieczyszczenie cieczy najczęściej prowadzi do nieszczelności, problemów z funkcjonowaniem osprzętu wewnętrznego, orurowania i zaworów.

Autor: Miltom Najlepszym sposobem uniknięcia awarii zbiorników ppoż są regularne przeglądy

Jakie czynności obejmuje serwis zbiornika ppoż?

Użytkownik powinien obserwować działanie zbiornika przeciwpożarowego przez codzienną kontrolę jego wskazań na tablicy synoptycznej, ale także przez obserwację struktury zewnętrznej. Takie czynności wykonywane są zwykle podczas dziennego obchodu kontrolnego instalacji przeciwpożarowej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowości wskazań lub działania systemu kontroli osoba odpowiedzialna za zbiornik powinna natychmiast zawiadomić serwis o zaistniałej sytuacji. Czynności te mają na celu wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i uniknięcie poważniejszej awarii.

Oczywiście podstawowym warunkiem prawidłowego działania zbiornika przeciwpożarowego i dobrej profilaktyki antyawaryjnej jest wykonywanie jego okresowych przeglądów według harmonogramu zalecanego i dostarczonego przez producenta.

Zbiornik przeciwpożarowy należy również myć od wewnątrz. Dzięki tej czynności można uniknąć wielu problemów z depozytem wody. Z reguły czyste zbiorniki przeciwpożarowe nie przeciekają i nie sprawiają problemów.

Nie powinno się również zastępować standardowego przeglądu inspekcją dronem ROV. Należy pamiętać, że dron jest narzędziem, które pozwala zajrzeć do wnętrza zbiornika bez konieczności spuszczania z niego wody, jest tylko jednak „przedłużeniem wzroku serwisanta”. Umożliwia wykrycie nieprawidłowości, ale nie jest w stanie wykonać żadnych czynności serwisowych.

Przestrzeganie wszystkich zaleceń producenta zapewni maksimum pewności uniknięcia problemów ze zbiornikiem.

Profesjonalne i godne zaufania firmy serwisowe oprócz okresowych przeglądów zbiorników ppoż. oferują również szczegółowe kontrole w zakresie:

elektryczno-sygnałowym , tj. sprawdzenie działania sond poziomu cieczy oraz baterii grzewczych, stanu tras kablowych oraz izolacji przewodów, podzespołów szafy sterowniczej, wykonanie pomiarów parametrów instalacji (rezystancji i impedancji), diagnostykę błędów z odczytów sterowników;

, tj. sprawdzenie działania sond poziomu cieczy oraz baterii grzewczych, stanu tras kablowych oraz izolacji przewodów, podzespołów szafy sterowniczej, wykonanie pomiarów parametrów instalacji (rezystancji i impedancji), diagnostykę błędów z odczytów sterowników; stanu ogólnego, tj. sprawdzenie powłok antykorozyjnych pokrycia dachu, płaszcza zbiornika i osprzętu zewnętrznego, kontrolę szczelności oraz izolacji wewnętrznej zbiornika, membrany EPDM lub PVC, weryfikację działania i konserwację zaworu pływakowego, kontrolę zakotwienia zbiornika oraz połączeń śrubowych, ogólnego stanu konstrukcji, inspekcję wnętrza zbiornika ppoż. dronem ROV.

Kontrolę, inspekcję lub dodatkowy przegląd zbiornika przeciwpożarowego można wykonać w każdej chwili.

W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości profilaktyka jest tu kluczowa i takie działanie pozwala przez długi czas cieszyć się bezawaryjną pracą nie tylko zbiornika przeciwpożarowego, lecz także całego systemu ochrony ppoż. Zapewnia to bezpieczeństwo ludzi i składowanego mienia w obiekcie, jak również brak problemów natury formalnej, związanej z inspekcjami i kontrolami organów zewnętrznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ppoż. czy ubezpieczycieli wydających polisy ubezpieczeniowe.

