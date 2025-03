Hillwood Grodzisk Mazowiecki z kolejnym najemcą. To duża firma dystrybucyjna

15:22

Autor: Hillwood Dwie hale Hillwood Grodzisk Mazowiecki - większa jest prawie gotowa.

W budowanym dużym parku przemysłowym pod Grodziskiem Mazowieckim firma Megabajt specjalizująca się w dystrybucji m.in. akcesoriów IT wynajęła ponad 4500 m kw. powierzchni.

Spis treści

Nowoczesny park logistyczny Hillwood Grodzisk Mazowiecki to inwestycja składająca się z dwóch hal magazynowych o łącznej powierzchni 88 000 m2. Powstaje w Chlebni tuż obok autostrady A2 i niedaleko zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego oraz węzła autostradowego. Do Warszawy jest stąd zaledwie 35 km. Sieć dróg szybkiego ruchu i autostrad łączy dogodnie to miejsce ze wszystkimi większymi ośrodkami miejskimi w Polsce oraz umożliwia szybkie dotarcie do każdego zakątka Europy.

Gołębiewski największym hotelem w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowy najemca to znana sieć dystrybucyjna

Firma Megabajt, założona w 1996 roku, od początku swojej działalności specjalizuje się w dystrybucji akcesoriów i produktów IT, dedykowanych dla rynku konsumenckiego. Wprowadza i sprzedaje pod własnymi markami TRACER, LAFE, NEVIQ i EMAVO elektronikę użytkową, m.in. akcesoria IT/GSM, oświetlenie LED, akcesoria motoryzacyjne oraz małe AGD m.in. do największych sieci sklepów detalicznych.

Serdecznie witamy firmę Megabajt w parku logistycznym Hillwood Grodzisk Mazowiecki. Jesteśmy przekonani, że nasza flagowa inwestycja powstająca zaledwie 15 minut jazdy od Warszawy przyczyni się do dalszego rozwoju biznesowego naszego nowego najemcy. Wojciech Dachniewski, Business Development Manager, Hillwood Polska.

Pierwsza hala już prawie gotowa

Firma wynajęła powierzchnię w pierwszej i większej z hal kompleksu, której budowa już dobiega końca. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Oddanie do użytkowania jest zaplanowane jeszcze w I kwartale 2025 r. Wynajęte jest już ponad 12 000 m2 z dostępnych 51 358 m2. Druga z hal, która jest dopiero planowana, ma dysponować powierzchnią 36 402 m2.

Hillwood Grodzisk Mazowiecki - główne dane

Nowoczesny park logistyczny Hillwood Grodzisk Mazowiecki to inwestycja składająca się z dwóch hal magazynowych o łącznej powierzchni 88 000 mkw. Kompleks otacza sieć dróg i parkingów a także zagospodarowanych terenów zielonych.

Dwie A-klasowe hale zostały zaprojektowane zgodnie z najwyższymi standardami i docelowo będą certyfikowane w systemie BREEAM na poziomie Excellent, a na terenie inwestycji zaplanowano instalację fotowoltaiczną. Projekt zakłada możliwość składowania do 12 m, nośność posadzki 8t/m kw., obciążenia ogniowego powyżej 4000MJ/m2 i doświetlenie światłem naturalnym do 3%. Zarówno powierzchnie magazynowe jak i biurowe, będą mogły być dostosowane do indywidualych potrzeb przyszłych najemców.

Autor:

Murowane starcie Termoizolacja - styropian czy wełna. MUROWANE STARCIE

Zobacz także: Targi Kielce - zdjęcia. Współczesne hale targowe nie muszą być nudne