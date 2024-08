Stowarzyszenie DAFA zaprasza na szkolenie “Fotowoltaika na dachach płaskich”

8:54

Autor: DAFA

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Fotowoltaika na dachach płaskich”, które odbędzie się w dniu 12.09.2024 r. w Hotelu 500 w Strykowie k. Łodzi.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Jest pierwszym w Polsce tego typu szkoleniem technicznym poruszającym szczegółowe aspekty projektowania i wykonywania instalacji PV na dachach płaskich w oparciu o nowe Wytyczne Stowarzyszenia – „Fotowoltaika na dachach płaskich. Wytyczne projektowania, montażu i eksploatacji”.

Szkolenie przeznaczone jest dla całej branży związanej z fotowoltaiką – montażystów, projektantów, dostawców, wykonawców, inwestorów, deweloperów, firm ubezpieczeniowych, zarządców obiektów, przedstawicieli samorządów, organizacji gospodarczych i przemysłowych oraz administracji publicznej.

Będzie to okazja do zdobycia starannie wyselekcjonowanej wiedzy opartej na doświadczeniach wybitnych specjalistów i praktyków oraz do nawiązania relacji z innymi specjalistami z branży.

Program szkolenia został stworzony przez ekspertów z ogromną wiedzą i doświadczeniem, współpracujących przy opracowaniu wytycznych Stowarzyszenia DAFA pt. „Fotowoltaika na dachach płaskich. Wytyczne projektowania, montażu i eksploatacji”.

Autor: Stowarzyszenie DAFA Program szkolenia organizowanego przez Stowarzyszenie DAFA Stowarzyszenia – „Fotowoltaika na dachach płaskich. Wytyczne projektowania, montażu i eksploatacji” Link: Program szkolenia

Zapraszamy do rejestracji na: www.dafa.com.pl lub bezpośrednio.

Materiał partnera serwisu – Stowarzyszenia DAFA