Ruszył przetarg na dzierżawę hali produkcyjno-magazynowej w Krośnie. Najważniejsze informacje

10:05

Nowoczesna hala produkcyjno-magazynowa w Krośnie (woj. podkarpackie) przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 20 czeka na nowego najemcę. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłosiła przetarg na dzierżawę obiektu o łącznej powierzchni ponad 4 200 m², położonego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. To atrakcyjna propozycja dla firm poszukujących funkcjonalnej przestrzeni w dynamicznie rozwijającym się regionie.

Spis treści

Hala produkcyjna w Krośnie do wynajęcia

Przedmiotem przetargu jest kompleks składający się z hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni 3 512,58 m² oraz budynku biurowo-socjalnego zajmującego 643,18 m².

Obiekt przystosowany do różnych gałęzi przemysłu oferuje również możliwość rozbudowy o dodatkowe 1 500 m². Hala ma wysokość 9,6 metra, co zapewnia szerokie możliwości aranżacyjne.

Nieruchomość znajduje się w strefie przemysłowej Krosna, co gwarantuje dogodne połączenia komunikacyjne i bliskość kluczowych partnerów biznesowych.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Krosno ma nową halę produkcyjno-magazynową. Przyczyni się do rozwoju miasta!

Przetarg na wynajem hali produkcyjnej w Krośnie: warunki

Przetarg dotyczy dzierżawy nieruchomości na czas nieokreślony. Wywoławcza kwota miesięcznego czynszu wynosi 107 152,97 zł netto plus VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 214 305,94 zł na wskazane konto bankowe do 23 kwietnia 2025 roku do godziny 7:00.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach z dopiskiem “Przetarg Krosno” w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Mielcu (ul. Partyzantów 25) do 23 kwietnia do godziny 10:00.

Otwarcie kopert zaplanowano na 23 kwietnia, na godzinę 12:00. ARP S.A. zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

Strefa Inwestycyjna „Krosno-Lotnisko”

Strefa Inwestycyjna „Krosno-Lotnisko” to dynamicznie rozwijający się obszar gospodarczy, który przyciąga przedsiębiorców z różnych branż. Na terenie strefy działają firmy związane z przemysłem lotniczym, motoryzacyjnym oraz przetwórstwem tworzyw sztucznych. Wkrótce powiększy się ona o dodatkowe 20 ha.

– Przygotowujemy atrakcyjne tereny bezpośrednio sąsiadujące z lotniskiem, przede wszystkim z myślą o inwestorach z branży lotniczej. Obszar znajduje się przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i obejmuje grunty wyłączone z lotniska, które nie są potrzebne do jego funkcjonowania, za to mogą wzbogacić naszą ofertę inwestycyjną i przyczynić się do dalszego rozwoju sektora lotniczego. Miasto opracowało miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu teren jest przeznaczony pod działalność produkcyjną i usługową. Kolejnym krokiem będzie przebudowanie ogrodzenia lotniska. Zmierzamy do tego, aby teren był dostępny dla inwestorów do końca roku – informuje prezydent Krosna Piotr Przytocki.

Źródło: krosno.pl, arp.bip.gov.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Fotowoltaika w obiektach przemysłowych w Polsce – przykłady realizacji

MuratorPlus: Most kratownicowy we Włocławku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Murowane starcie Dach - blacha czy dachówka. MUROWANE STARCIE