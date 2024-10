Na Katowice Airport budują hangar dla business jetów i prywatnych helikopterów

11:10

Tego hangaru raczej nie zobaczycie lecąc na wakacje z Katowice Airport. To tutaj będą parkowały prywatne samoloty, używane przez najbogatszych ludzi w Polsce. Nowy hangar General Aviation powstaje w południowo-zachodniej części lotniska w Pyrzowicach. Podobny hangar funkcjonuje już m.in. na lotnisku w Gdańsku.

Spis treści

Loty biznesowe dla najbogatszych

Loty biznesowe stają się w Polsce coraz bardziej popularne. Oczywiście mogą sobie na nie pozwolić tylko ludzie najbogatsi. Jedni tylko czarterują jety, by szybko przemieścić się z miejsca na miejsce, a inni mają własne samoloty i ich obsługę. Z nowego hangaru skorzystają właśnie ci, których stać na własne maszyny.

Hangar General Aviation w Katowice Airport

Nowy hangar będzie miał powierzchnię 5 453 metrów kwadratowych. Będzie miał 133 metry szerokości, 41 metrów głębokości i 11 metrów wysokości. Powstaje przy płycie postojowej nr 4.

Obiekt będzie się składał z trzech niezależnych segmentów, w każdym z nich hangarować będzie można samoloty biznesowe, jak i śmigłowce.

Nowy hangar zacznie działać w 2025 roku

Budowa nowego hangaru na terenie Katowice Airport jest już mocno zaawansowana. Budynek zostanie oddany do użytku w pierwszym kwartale 2025 r. Głównym wykonawcą jest firma Promus z Rudy Śląskiej.

Rozpiętości dźwigarów kratowych sięgają 50 metrów i zostały wykonane w naszej wytwórni konstrukcji stalowych w Rudzie Śląskiej. W ramach projektu wykonana zostanie płyta postojowa przed hangarem w technologii lotniskowej oraz posadzka hangaru. Wkrótce obiekt zostanie wyposażony w docelowe oświetlenie przeszkodowe i stanie się stałym elementem krajobrazu Katowice Airport – poinformowała na swojej stronie firma Promus z Rudy Śląskiej.

Tu będą obsługiwane samoloty lotnictwa ogólnego

Nowy hangar powstaje w zupełnie nowej strefie, jaka powstała na terenie lotniska w Pyrzowicach. Obecnie teren Katowice Airport jest podzielony jest na trzy strefy funkcjonalne, są to:

Strefa obsługi ruchu pasażerskiego z terminalami o łącznej powierzchni 36 tys. m kw.

Strefa obsługi technicznej statków powietrznych z trzema hangarami o łącznej powierzchni 22 tys. m kw.

Strefa cargo z terminalem towarowym o powierzchni 11,8 tys. m kw.

Budowany właśnie hangar General Aviation da początek czwartej strefie, która przeznaczona będzie do obsługi samolotów lotnictwa ogólnego.

Lotnictwo ogólne na lotnisku w Pyrzowicach

General aviation - tego typu ruch lotniczy stanowi nieco ponad 10 procent całego ruchu, jaki odbywa się na Terenie lotniska w Pyrzowicach.

W zeszłym roku w ruchu General Aviation zanotowano 5858 startów i lądowań, co stanowiło 12 procent z całości liczby startów i lądowań w Katowice Airport w 2023 roku.

Hangar General Aviation na lotnisku w Gdańsku

W 2022 roku podobny obiekt powstał na gdańskim lotnisku. To baza dla 20 samolotów, ich pilotów i komfortowe miejsce dla pasażerów. Nowy hangar został wybudowany przez inwestora, Spółkę General Aviation Airbase Sp. z o.o wraz z Portem Lotniczym Gdańsk w związku z rosnącymi potrzebami lotnictwa ogólnego i biznesowego oraz perspektywą dalszego rozwoju tych gałęzi lotnictwa w Polsce. Obiekt na Gdańsk Airport ma powierzchnię 4000 metrów kwadratowych. Jak informuje zarządca lotniska, w jego wyposażeniu zadbano o każdy najdrobniejszy szczegół, wliczając w to komfortowe miejsce do oczekiwania na lot dla pasażerów. Salonik wyposażony jest w panoramiczne okna pozwalające osobom oczekującym na lot oglądanie płyty lotniska i startujących samolotów. Jest także przestrzeń socjalna dla załóg umożliwiająca przygotowanie do lotu. Hangar wyposażono w nowoczesny sprzęt do holowania i obsługi statków powietrznych.

Klienci mogą skorzystać z dedykowanej obsługi naziemnej, w tym transportu załóg i pasażerów komfortowym samochodem elektrycznym. Port Lotniczy Gdańsk wybudował płytę postojową, drogę kołowania oraz drogę techniczną dla samolotów. Wszystkie inwestycje zostały zrealizowane w standardzie wymagań dla infrastruktury użytkowanej w warunkach ILS kat. III B wraz z odpowiednią instalacją elektryczną i oświetleniem nawigacyjnym.

