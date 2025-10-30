Katarzyna Świderska Budowlana Marka Roku 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pojazdy i urządzenia służące do transportu wewnętrznego często są przyczyną różnego rodzaju uszkodzeń mechanicznych. W efekcie zderzenia zniszczone mogą zostać m.in. elewacje ścian wewnętrznych, słupy, bramy, regały, a nawet maszyny i urządzenia produkcyjne czy inne urządzenia infrastruktury znajdującej się wewnątrz hali. Ponieważ naprawa uszkodzeń może być dość kosztowna, warto w krytycznych miejscach stosować odbojnice przemysłowe, które mogą skutecznie zamortyzować uderzenie wózka widłowego czy innego pojazdu. Ich wymiana, w przypadku uszkodzenia, zajmuje dużo mniej czasu i jest tańsza.

Odbojnice przemysłowe można spotkać także na parkingach czy drogach dojazdowych do hali, podjazdach lub przy rampach. Poza ochroną wspomnianych wyżej elementów mogą służyć także do wygradzania parkingów czy ciągów komunikacyjnych.

i Autor: Versabox/ Materiały prasowe Koszt zakupu i montażu odbojnic jest niewspółmiernie niski w porównaniu z kosztami ewentualnych napraw uszkodzonych maszyn, urządzeń czy elementów wnętrza hali

Odbojnice przemysłowe – rodzaje

W ofercie rynkowej można znaleźć wiele różnych rodzajów odbojnic przemysłowych. Mogą się różnić kształtem, przeznaczeniem, a nawet materiałem, z jakiego są wykonane. Do najczęściej spotykanych należą odboje słupowe, odboje liniowe, odboje w postaci barierek technicznych, odboje narożne i odboje wózkowe. To są rozwiązania dość uniwersalne i powszechnie stosowane, które są dostępne w wielu różnych wariantach i rozmiarach (głównie jeśli chodzi o ich wysokość lub długość, a także średnicę rury, która tworzy dany rodzaj odbojnicy). Dzięki temu można je dopasować do praktycznie każdego projektu. Naturalnie producenci odbojnic są także gotowi do realizacji bardziej nietypowych i wykonywanych na indywidualne zlecenie zamówień.

Odbojnice standardowe wykonane są ze stali, jednak w niektórych przypadkach (zarówno jeśli chodzi o rodzaj, jak i miejsce jej wykorzystania) zasadne jest użycie odbojnicy z innego materiału. Dostępne są m.in. odbojnice drewniane, gumowe, aluminiowe, plastikowe, a nawet betonowe. W miejscach, w których istnieje ryzyko kontaktu człowieka z wystającymi krawędziami, warto zamontować odbojnice elastyczne, które są wykonane z pianki poliuretanowej. Elastyczne odbojnice na krawędziach maszyn są z kolei świetną ochroną przed uszkodzeniami maszyn.

Producenci odbojnic oferują również wiele różnych wzorów i średnic. Najczęściej są one pomalowane na żółty kolor z czarnymi pasami odblaskowymi z folii. Są one wówczas dobrze widoczne, także w obiektach o gorszej widoczności. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby odbojnice zostały pomalowane na inny kolor i miały inną folię odblaskową.

Bez względu na rodzaj odbojnic, są one montowane na jeden z dwóch sposobów. Mogą być przytwierdzone do posadzki za pomocą kotew montażowych, które mocuje się do podstawy odbojnicy. Druga metoda montażu odbojnic polega na wbetonowaniu ich na głębokość ok. 300 mm w głąb podłogi. Ten rodzaj odbojnic wyróżnia się tym, że nie mają one stopy montażowej.

i Autor: Pixabay/ Materiały prasowe W ofercie rynkowej można znaleźć wiele różnych rodzajów odbojnic przemysłowych, które różnią się kształtem, przeznaczeniem, a także materiałem, z jakiego są wykonane

Odbojnice słupowe

To bezsprzecznie jeden z najpopularniejszych rodzajów odbojnic w różnych halach, bez względu na ich przeznaczenie, o bardzo szerokim zastosowaniu. Wykorzystuje się je zarówno we wnętrzu hal, jak i na zewnątrz. Odbojnice słupowe, zwane także słupkami ochronnymi, służą przede wszystkim do zabezpieczania bram wjazdowych do hal i ich elektroniki, ścian budynków i naroży, a także wrażliwej infrastruktury technicznej hali, maszyn i urządzeń. Bardzo często są wykorzystywane do wyznaczania i jednoczesnego zabezpieczania ciągów komunikacyjnych oraz do wyznaczania i wygradzania wydzielonego obszaru na terenie hali.

Odbojnice liniowe

To również jeden z częściej spotykanych typów odbojnic w halach przemysłowych. Wykorzystywany głównie w ich wnętrzu, rzadziej poza terenem hali. Standardowe wykorzystanie odbojnic liniowych to ochrona przed uszkodzeniem ścian i innych elementów konstrukcyjnych budynków, a także wygrodzenie maszyn i urządzeń. Na zewnątrz są stosowane głównie do ochrony elewacji hal i oddzielenia ciągów pieszych od drogi dojazdowej czy parkingu.

Odbojnice – barierki techniczne

Pod względem kształtu, jak i zastosowań barierki techniczne są bardzo podobne do odbojnic liniowych. Podstawowa różnica sprowadza się do tego, że barierki techniczne mają najczęściej dwie poprzeczki (górną i środkową), a czasami również dolny próg, który jest dodatkowym zabezpieczeniem przez przejazdem niskiego pojazdu transportowego pod poprzeczką. Świetnie nadają się przede wszystkim do wygradzania ciągów komunikacyjnych dla pieszych i pojazdów nie tylko w halach, ale również w parkingach czy garażach. Mogą służyć też jako zabezpieczenie różnego rodzaju maszyn i urządzeń, regałów magazynowych, a także specjalnych stref w hali. Ponadto barierki ochronne mogą zabezpieczać ściany i słupy konstrukcyjne.

Odbojnice narożne

Jak sama ich nazwa wskazuje, odbojnie narożne najczęściej wykorzystuje się jako zabezpieczenie narożników ścian czy bram, choć z powodzeniem mogą służyć również do ochrony m.in. słupów, rur spustowych, szaf i regałów, maszyn czy wielu innych elementów infrastruktury produkcyjnej czy pozostałego wyposażenia hal.

Odbojnice wózkowe

Ten rodzaj odbojnic stosuje się jako zabezpieczenie ścian, słupów, maszyn i urządzeń, regałów i szaf oraz pozostałych elementów wyposażenia hal przemysłowych przed uderzeniem w nie wózków transportowych czy innych pojazdów, jakie poruszają się w danej hali. Jednocześnie służą więc także do wyznaczania ciągów transportowych. Odbojnice wózkowe przyziemne najczęściej mają postać liniową, choć dostępne są również warianty narożne.

i Autor: Versabox/ Materiały prasowe Odbojnice przemysłowe mogą skutecznie zamortyzować uderzenie wózka widłowego czy innego pojazdu. Stanowią skuteczną ochronę elewacji ścian wewnętrznych, słupów, bram, regałów, a nawet maszyn i urządzeń produkcyjnych

Odbojnice wiszące

Ich głównym zadaniem jest ograniczenie wjazdu pojazdów o wysokości przekraczającej dopuszczalną. Ponieważ mocuje się je na łańcuchach, można w razie potrzeb regulować dozwoloną wysokość wjazdu. Najczęściej stosuje się je przed wjazdem do hali, dzięki czemu mniejsze jest ryzyko uszkodzenia bramy oraz elewacji hali. Oczywiście można je stosować również przed wjazdem na parking czy do dowolnego obszaru, w którym zbyt wysokie pojazdy mogą wyrządzić różnego rodzaju szkody. Szerokość wiszących odbojnic jest dobierana indywidualnie do konkretnego zastosowania.

Odbojnice rampowe

Ten typ odbojnicy służy do zabezpieczenia ramp załadunkowych, pomostów i innych elementów przed uszkodzeniem mechanicznym na skutek uderzenia w nie przez pojazd transportowy. Odbojnice rampowe najczęściej są wykonane z gumy czy kauczuku, dzięki czemu kontakt z nimi nie skutkuje też uszkodzeniem mechanicznym pojazdu.

Inne rodzaje odbojnic przemysłowych

Powyższa lista przykładowych odbojnic nie wyczerpuje naturalnie całego katalogu dostępnych rozwiązań z tej kategorii produktowej. W ofercie producentów dostępne są różne inne typy odbojnic, które często są przeznaczone do konkretnych i specyficznych zadań. Odbojnice regałowe służą do zabezpieczania regałów (słupów, narożników i innych elementów konstrukcyjnych regałów magazynowych), a także znajdujących się na nich produktów przed najechaniem na nie np. wózków widłowych. Odbojnice hydrantowe chronią hydranty, choć mogą służyć również jako zabezpieczenie słupów, rur spustowych czy innych elementów o podobnym kształcie. Uniwersalnym rozwiązaniem są także odbojnice w kształcie litery U. Wykorzystuje się je do zabezpieczania słupów, ścian czy różnych urządzeń.

Odbojnice, choć nie są niezbędnym elementem konstrukcyjnym hal przemysłowych, stanowią ważne zabezpieczenie wnętrza hal i znajdujących się w nich elementów linii produkcyjnej oraz pozostałej infrastruktury i wyposażenia. Koszt ich zakupu i montażu jest niewspółmiernie niski w porównaniu z kosztami ewentualnych napraw uszkodzonych maszyn, urządzeń czy elementów wnętrza hali.

