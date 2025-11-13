Rozmowy Muratora - Rafał Osiński Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Malowanie w kontekście hal przemysłowych nie sprowadza się tylko do pokrycia odpowiednimi farbami ścian czy innych elementów konstrukcyjnych, jakie znajdują się na terenie obiektu. Bardzo często procesowi malowania poddaje się również części maszyn produkcyjnych, zbiorniki, kontenery, a nawet rurociągi, jakie przebiegają przez halę przemysłową.

Dlaczego malowanie hal to konieczność?

Podobnie jak w przypadku mieszkań, również ściany hal przemysłowych wymagają co jakiś czas odświeżenia, czyli ponownego pomalowania. W obiektach przemysłowych narażone są one m.in. na niekorzystne działanie zmieniających się temperatur, dużej wilgotności, różnego rodzaju chemikaliów i zabrudzeń, a także na uszkodzenia mechaniczne. W efekcie intensywnie użytkowany obiekt przemysłowy może po stosunkowo krótkim nawet czasie wyglądać mało estetycznie.

Estetyka w miejscu pracy jest naturalnie ważna, jednak w przypadku hal produkcyjnych czy magazynowych z pewnością nie najważniejsza. Powłoki malarskie stanowią jednocześnie odpowiednią ochronę przed negatywnym wpływem wspomnianych wyżej czynników środowiskowych, a w przypadku zewnętrznych ścian hali – również czynników atmosferycznych.

Powłoki ochronne zabezpieczają np. stalowe elementy hali przed korozją. Brak odpowiedniej konserwacji mógłby bowiem przyczynić się do pogorszenia ich parametrów technicznych, a w dłuższej perspektywie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników znajdujących się w hali przemysłowej.

Przeprowadzana regularnie konserwacja (obejmująca m.in. malowanie) elementów konstrukcyjnych hali, ale również znajdującego się w niej wyposażenia może przyczynić się do wydłużenia ich żywotności i w konsekwencji do realnego obniżenia kosztów funkcjonowania takiej hali.

Malowanie hal pełni również często rolę informacyjną w hali przemysłowej. Odpowiednie oznakowanie na posadzkach bądź na ścianach informuje m.in. o prawidłowym poruszaniu się po hali. Starte częściowo i niewidoczne oznakowanie stwarza więc realne zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. W tym przypadku regularne odświeżanie naniesionych wcześniej znaków poziomych czy pionowych jest więc koniecznością.

Farba przemysłowa do malowania hal – jak ją dobrać?

Dostępne na rynku farby przemysłowe są dość pojemną kategorią produktową, która obejmuje często mocno różniące się produkty, zarówno jeśli chodzi o ich skład, jak i przeznaczenie. Według podstawowego podziału wyróżniamy:

farby przemysłowe proszkowe,

farby przemysłowe ciekłe.

Farby proszkowe, po nałożeniu na malowaną powierzchnię, muszą być następnie przy pomocy odpowiedniego aktywatora zamienione w trwałą i jednolitą powłokę. Proces ten odbywa się przy dość wysokich temperaturach, rzędu 180–220°C, choć najnowsze produkty coraz częściej daje się aktywować już w temperaturze o kilkadziesiąt stopni niższej.

Zaletą farb proszkowych jest dość duża trwałość i odporność (zarówno na uszkodzenia mechaniczne, np. ścieranie, jak i warunki atmosferyczne). Co również istotne, nie emitują one lotnych związków organicznych. Największą wadą tego typu farb jest konieczność ich wygrzewania. Ponieważ nie wszystkie powierzchnie są odporne na wysokie temperatury, nie zawsze ich użycie jest możliwe. Nieopłacalne może być także lakierowanie przy użyciu takiej farby dużych powierzchni. Koszt wygrzewania, a więc zużytej energii elektrycznej, będzie bowiem stanowił znaczącą część całego procesu.

Nie ma takiego problemu w przypadku farb płynnych. Nie muszą one być poddawane wygrzewaniu, choć przyspiesza ono znacząco proces schnięcia i utwardzania powłoki. Co jednak istotne odbywa się to przy znacznie niższych temperaturach (nawet już od 40°C).

Farby ciekłe są zdecydowanie bardziej uniwersalne od farb w proszku. Można je nakładać na różnorodne powierzchnie (m.in. stalowe, drewniane, szklane czy z tworzyw sztucznych). Większa jest także dostępność różnych metod nakładania takich farb. Można bowiem stosować tradycyjne pędzle i wałki, ale również pistolety lakiernicze, a także wykorzystać farbę do lakierowania metodą zanurzeniową. Farby płynne emitują wprawdzie lotne związki organiczne, jednak na rynku pojawia się coraz więcej produktów, które charakteryzują się niewielką emisją tego typu szkodliwych substancji.

Farby przemysłowe – popularne rodzaje i zastosowania

Farby przemysłowe często również kategoryzuje się według użytego rodzaju spoiwa, jaki został w nich wykorzystany. Do najbardziej popularnych farb należą:

farby akrylowe,

farby epoksydowe,

farby poliuretanowe,

farby alkidowe,

farby poliwinylowe.

Farby akrylowe to produkty o dużej trwałości, a przy tym są odporne na działanie warunków atmosferycznych, w tym promieniowania UV. Wyróżniają się dużą odpornością antykorozyjną, a także dobrze chronią przed działaniem wilgoci czy kwasów. Mogą być stosowane jako podkład wypełniający, jak i farba nawierzchniowa.

Farby epoksydowe również cechują się dużą odpornością na niekorzystne warunki (m.in. na wilgoć i substancje chemiczne), a przy tym, po ich utwardzeniu, są bardzo trwałe. Bardzo często są jednym ze składników systemów lakierniczych 2-komponentowych (epoksydowo-akrylowych lub epoksydowo-poliuretanowych). Należą do bardzo uniwersalnych farb. Można nimi malować m.in. stalowe konstrukcje, zbiorniki, rurociągi, a także elementy maszyn i pojazdów.

Farby poliuretanowe bardzo często stosuje się jako podkład antykorozyjny, choć nadaje się także do malowania powierzchni niemetalowych. Farby te mają dobre właściwości fizykochemiczne, dzięki czemu zapewniają odpowiednią ochronę nawet w trudniejszym środowisku.

Farby alkidowe to dość popularne i proste w użyciu rodzaje farb, gdyż nie wymagają stosowania utwardzaczy. Z reguły stosuje się je do tych instalacji przemysłowych, które nie mają wysokich wymagań, jeśli chodzi o trwałość i odporność na różne czynniki. Mogą występować jako farby gruntowe, ale również jako farby nawierzchniowe.

Farby poliwinylowe najczęściej stosuje się do malowania elewacji i dachów hal stalowych, gdyż zapewniają niezłą ochronę przed występowaniem ognisk korozji.

Farba przemysłowa do podłóg w halach

Osobną grupę farb, jakie wykorzystuje się w halach przemysłowych, są farby do podłóg. Stosuje się je do wytaczania tras, po których poruszają się pojazdy albo pracownicy, a także do wykonywania oznakowania poziomego. Ze względu na to, że narażone są one na większą ścieralność, a przy tym również mogą oddziaływać na nie niekorzystne warunki środowiskowe, powinny się wyróżniać odpowiednimi właściwościami. W przypadku wykonywania oznakowania poziomego farby muszą spełniać określone przepisy i normy. Stosując się do nich mamy większą pewność, że przez dłuższy czas będą spełniać swoje zadanie.

Farby do malowania posadzek w halach przemysłowych muszą być więc trwałe i odporne na obciążenia mechaniczne, ścieranie, działanie wody, różnych temperatur czy promieniowania UV. Powinny być również dobrze widziane i to bez względu na panujące w danym momencie warunki oświetleniowe. W tym celu stosuje się np. farby o większym współczynniku odbijania światła ze specjalnymi dodatkami.

Podsumowanie

Wybierając farbę do malowania hali przemysłowej i znajdującego się na jej terenie wyposażenia, należy kierować się różnymi czynnikami. Ważna jest oczywiście malowana powierzchnia (czy mamy do czynienia z halą stalową, czy może betonową). Istotne jest również uwzględnienie wszystkich, wymienionych wcześniej, niekorzystnych czynników. Konieczne może być bowiem użycie np. farb o właściwościach antykorozyjnych albo o zwiększonej trwałości i odporne na konkretne czynniki czy też innych systemów lakierniczych do zadań specjalnych.