Rozmowy Muratora: Lidia Klarkowska, Stalprodukt - Zamość Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Kurz, piasek, pył, tłuszcze, oleje, opiłki metali czy odpady produkcyjne – rodzaje zanieczyszczeń, jakie pojawiają się w halach przemysłowych, są rozmaite. Różne są też miejsca, które ulegają zanieczyszczeniom. To nie tylko stanowisko produkcyjne i jego najbliższe otoczenie. To także m.in. ściany, elementy infrastruktury, okna i oświetlenie, maszyny i urządzenia produkcyjne, a nawet sufit. Dlatego też kompleksowe czyszczenie hal może być dość skomplikowanym procesem, który wymaga odpowiedniego zaplanowania i użycia różnych technologii mycia i czyszczenia.

Mycie hal przemysłowych - dlaczego należy to robić?

Kwestie estetyczne i związany z tym komfort pracy są oczywiście bardzo istotne, jednak mycie hal produkcyjnych powinno być przeprowadzane regularnie również z innych przyczyn. Przede wszystkim w wielu branżach (m.in. spożywcza, farmaceutyczna, elektroniczna i innych, które stosują zaawansowane technologie) utrzymanie wysokich standardów higienicznych jest kluczowe. W tego typu przedsiębiorstwach wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia mogą doprowadzić do skażenia produktu i konieczności utylizacji całej wyprodukowanej partii.

Czyste stanowisko pracy jest również ważne ze względu na bezpieczeństwo pracy i zdrowie pracowników. Różne zabrudzenia na podłodze mogą bowiem łatwo doprowadzić do wypadku. Zanieczyszczenia nie tylko obniżają komfort pracy, ale nierzadko skutecznie utrudniają wykonanie niektórych czynności. Czyste powierzchnie są również niezbędne dla poprawnego funkcjonowania maszyn i urządzeń, które dłużej utrzymują swoje pierwotne właściwości i optymalną wydajność, a także rzadziej ulegają awariom. Czyste pomieszczenia są także bardzo ważne w kontekście ochrony przed korozją, a ponadto mogą ograniczyć zużycie energii w halach przemysłowych.

Przeczytaj także o:

Sposoby czyszczenia hal przemysłowych

Na wybór metody czyszczenia hal przemysłowych i użytych środków myjących wpływ mają przede wszystkim rodzaj zabrudzenia, wielkość i ukształtowanie hali, a nawet rodzaj działalności, jaka jest prowadzona w danym obiekcie. Dlatego też przed przystąpieniem do sprzątania hali należy dokonać analizy wszystkich istotnych czynników i opracować plan niezbędnych do wykonania prac. Ze względu na to, że sprzątanie często odbywa się w halach, w których trwa produkcja lub inna działalność, ważny jest także odpowiedni dobór pory. Najlepsza w takiej sytuacji jest naturalnie przerwa w produkcji lub okres, kiedy natężenie wykonywanych działań jest najmniejsze.

Najczęściej pierwszym etapem sprzątania hal przemysłowych jest usuwanie różnego rodzaju odpadów przemysłowych i innych większych śmieci oraz zamiatanie posadzek. W tego typu pracach sprawdzają się m.in. zamiatarki szczotkowe czy też bardziej uniwersalne odkurzacze przemysłowe. Te drugie są często przystosowane do sprzątania na sucho i na mokro – poza usuwaniem pyłu, kurzu czy innych śmieci, mogą również zbierać zgromadzoną na podłodze wodę lub inne ciecze. Dzięki funkcji wydmuchu powietrza możliwe jest usuwanie zanieczyszczeń z różnych zakamarków czy innych trudniej dostępnych miejsc.

Do usuwania trwalszych zanieczyszczeń stosuje się już m.in. odpowiednio dobrane środki chemiczne, ale również po prostu ciepłą wodę lub wodę demineralizowaną, które dozuje się na brud najczęściej przy użyciu myjki ciśnieniowej. Nierzadko niezbędne może się okazać również mechaniczne usuwanie zabrudzeń, w czym mogą pomóc np. szorowarki. Absolutnie powinno się unikać korzystania z substancji żrących lub toksycznych, zwłaszcza w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Czyszczenie powierzchni wodą wymaga również osuszenia całości, natomiast w przypadku wykorzystania wody i środka chemicznego niezbędne będzie wcześniejsze dokładne spłukanie mytych powierzchni.

i Autor: GettyImages

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z bardzo trudnymi do pozbycia się zanieczyszczeniami, które często nie były usuwane nawet latami i mają kilkucentymetrową grubość, konieczne okazać może się nawet ich ręczne skuwanie z użyciem odpowiednich narzędzi. Dopiero po likwidacji wierzchniej warstwy można przystąpić do następnego etapu czyszczenia, wykorzystując np. preparaty chemiczne.

Również do usuwania trwalszych zanieczyszczeń, często znajdujących się w trudno dostępnych miejscach, stosuje się mycie wysokociśnieniowe (hydrodynamiczne) gorącą wodą. W metodzie tej na zabrudzoną powierzchnię kieruje się strumień wody pod wysokim ciśnieniem (nawet 2500 barów). Jest to skuteczna metoda w przypadku wielu rodzajów zanieczyszczeń. Co istotne, nie uszkadza ona czyszczonej powierzchni, a jedynym odpadem po myciu jest woda z zanieczyszczeniami. Jest to więc również metoda ekologiczna.

Stosunkowo tanie i również ekologiczne jest czyszczenie powierzchni i maszyn przemysłowych przy użyciu pary wodnej. Wykorzystuje się do tego specjalną maszynę, która emituje strumień gorącej pary wodnej (ok. 4-6% zawartości wody) na zabrudzoną powierzchnię. Zanieczyszczenia w tym procesie rozpuszczają się i następnie są usuwane wraz z niewielką ilością wody. Co ważne, mycie parą wodną można stosować do prawie wszystkich powierzchni i pozwala pozbyć się większości typowych zabrudzeń, a dodatkowo usuwa różnego rodzaju bakterie, zarazki i inne mikroorganizmy.

Popularną metodą czyszczenia przemysłowego jest również piaskowanie (śrutowanie lub czyszczenie strumieniowo-ścierne). Metoda ta polega na użyciu sprężonego powietrza lub strumienia wody (lub innej cieczy) wraz z domieszką materiału ściernego (np. drobne cząstki piasku lub stalowego śrutu). Za pomocą piaskowania można pozbywać się także zanieczyszczenia z powierzchni wykonanych z różnych materiałów, a nawet oznaki korozji.

Do usuwania większości zanieczyszczeń z maszyn, urządzeń czy linii produkcyjnych można stosować również czyszczenie suchym lodem. Metoda ta nie wymaga użycia wody ani środków chemicznych, a zabrudzenie jest usuwane poprzez rozerwanie wiązań między podłożem a zanieczyszczeniami.

Zakres usług sprzątania hal

Mycie hal obejmuje:

czyszczenie sufitu,

czyszczenie elementów konstrukcyjnych i infrastruktury,

czyszczenie i mycie ścian (elewacji wewnętrznej i zewnętrznej),

odkurzanie, czyszczenie i mycie podłóg,

doczyszczanie posadzek wraz z impregnacją,

mycie okien (świetlików, przeszkleń)

czyszczenie wentylatorów,

mycie bram,

mycie oświetlenia,

odkurzanie i czyszczenie elementów wyposażenia,

inne w zależności od specyfiki hali (m.in. usuwanie poziomych linii, pyłów przemysłowych, osadów z kamienia).

Uporczywy brud, mimo zastosowania różnych środków i metod czyszczących, może również wymagać indywidualnego, ręcznego doczyszczania miejscowego. Ponadto, czyszczenie hal przemysłowych może obejmować także konserwację podłóg, odtłuszczanie ścian hal produkcyjnych, mycie lub czyszczenie elewacji zewnętrznych, usuwanie linii i innych oznaczeń poziomych, a także różne inne usługi związane z konkretną halą produkcyjną lub magazynową i specyfiką prowadzonej działalności.

Przejdź do galerii: Jak zapewnić prawidłowe oświetlenie hali do pracy z wózkami widłowymi?