System sygnalizacji włamania i napadu w obiektach przemysłowych

10:19

Autor: Gettyimages System sygnalizacji włamania i napadu wykorzystuje różnego rodzaju urządzenia, które wykrywają wszelkie określone wcześniej zjawiska. Zazwyczaj jest zintegrowany z systemem kamer przemysłowych (CCTV)

Ochrona hal produkcyjnych i innych obiektów przemysłowych może być realizowana na różne sposoby. Ważne, żeby były one przede wszystkim skuteczne i ograniczały do minimum ryzyko kradzieży czy uszkodzenia mienia przedsiębiorstwa. Wśród dostępnych rozwiązań znajdziemy m.in. systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), które są coraz bardziej zaawansowanymi i kompleksowymi rozwiązaniami.

Spis treści

Sprzęt produkcyjny, zwłaszcza zaawansowany technologicznie, wart jest naprawdę duże pieniądze i z tego względu powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem nieuprawnionych osób. Jednak w hali przemysłowej mogą znajdować się również inne cenne zasoby. To m.in. surowce i komponenty produkcyjne, a także liczne urządzenia infrastruktury technicznej obiektu. Wszystko to może być łakomym kąskiem dla potencjalnych złodziei, dlatego też zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przed włamaniami czy napadami jest koniecznością dla każdego odpowiedzialnego przedsiębiorcy. W tym celu stosuje się m.in. specjalne ogrodzenia z bramami, ochronę fizyczną, systemy monitoringu, elektroniczną kontrolę dostępu czy systemy sygnalizacji włamania i napadu.

Te ostatnie odgrywają w tym zakresie fundamentalną rolę. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń technologicznych SSWiN są w stanie wykrywać wszelkie nieautoryzowane próby wejścia na teren hali przemysłowej czy innego chronionego obiektu, a następnie podejmować odpowiednie działania (np. uruchamiają alarm lub powiadamiają pracowników ochrony). Dzięki temu można zminimalizować ryzyko kradzieży lub aktów wandalizmu.

Jak działa system sygnalizacji włamania i napadu?

Zadaniem systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN ) jest informowanie odpowiednich osób czy służb o wszelkich podejrzanych zdarzeniach, w tym o pojawieniu się na terenie hali czy innego budynku intruza, a nawet już o samej próbie wtargnięcia na teren obiektu.

Wprawdzie poszczególne systemy mogą się różnić budową, użytymi komponentami i zakresem ochrony, jednak ogólna zasada działania wszystkich SSWiN jest podobna. Tego typu system alarmowy wykorzystuje różnego rodzaju urządzenia, które wykrywają wszelkie określone wcześniej zjawiska. Może to być np. ruch na terenie chronionej hali, hałas, otwarcie okna bądź drzwi lub wybicie szyby, a w przypadku bardziej zaawansowanych urządzeń – również zmiana temperatury czy ciśnienia.

W przypadku wykrycia tego typu zjawisk, które mogą świadczyć o włamaniu do obiektu, wysyłany jest sygnał do jednostki centralnej systemu. W zależności od zaprogramowania algorytmu sterującego system uruchamia następnie odpowiednie urządzenia wykonawcze. Może to być np. sygnał alarmowy czy informacja o zdarzeniu do pracowników odpowiednich służb ochrony.

Główną zaletą systemów sygnalizacji włamania i napadu jest w pełni zautomatyzowane działanie i duża skuteczność wykrywania wspomnianych wcześniej zjawisk. Do tego SSWiN działa szybko, dzięki czemu istnieje możliwość natychmiastowej reakcji i zapobiegnięcia poważniejszych szkód.

Główne elementy systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

W zależności od rodzaju chronionego obiektu, jego wielkości i konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa system sygnalizacji włamania i napadu może być zbudowany z rozmaitych komponentów i z różnej ich liczby. Podstawą jednak każdego systemu są centrala alarmowa, odpowiednio dobrane czujniki i urządzenia odpowiedzialne za komunikację pomiędzy poszczególnymi elementami systemu.

Centrala alarmowa jest „mózgiem” SSWiN. Nadzoruje ona działanie całego systemu, gromadzi i przetwarza dane pozyskane z czujników, a następnie na tej podstawie inicjuje dalsze kroki. To w centrali alarmowej można zaprogramować szczegółowe działanie systemu (a także później je modyfikować) i wymusić określone czynności w przypadku wystąpienia konkretnych zdarzeń.

Czujniki (czujki) alarmowe są natomiast odpowiedzialne za wykrywanie wszystkich niepożądanych zjawisk w hali przemysłowej. W zależności od wielkości i specyfiki obiektu oraz rodzaju wykrywanych zdarzeń należy dobrać odpowiednią liczbę i typy czujników oraz je właściwie ulokować. Do najczęściej stosowanych czujników należą czujniki podczerwieni i mikrofalowe, które reagują na ruch na terenie obiektu. Czujniki elektromagnetyczne, które montowane są np. na drzwiach lub oknach, reagują na ich otwarcie. Czujniki PIR (Passive InfraRed) wykrywają natomiast zmianę promieniowania cieplnego, co może być następstwem pojawienia się człowieka. Ponadto stosuje się również czujniki, które reagują na hałas czy też wibracje.

Bardzo ważną rolę pełni również moduł GSM odpowiedzialny za komunikację między poszczególnymi elementami SSWiN. Bez niego trudno oczekiwać, że system odpowiednio szybko zareaguje po wykryciu np. intruza w obiekcie i powiadomi odpowiednie służby. Ponadto istotną rolę odgrywają także pozostałe systemy komunikacyjne (powiadomienia SMS, e-mailowe czy telefoniczne), poprzez które informowane są upoważnione osoby o pojawiających się incydentach.

Dodatkowe funkcje SSWiN

Wyżej wymienione 3 elementy systemów sygnalizacji włamania i napadu są absolutnie niezbędne dla właściwego ich działania, jednak współczesne rozwiązania bardzo często mają wiele dodatkowych możliwości.

Zazwyczaj SSWiN jest zintegrowany z systemem kamer przemysłowych (CCTV). Pracownik ochrony, po otrzymaniu informacji o podejrzanym incydencie, zanim wyśle do zabezpieczanego obiektu patrol może sprawdzić w centrum monitoringu, czy np. otrzymany sygnał nie jest fałszywy.

Bardzo ważną funkcję w ochronie obiektów przemysłowych pełnią również wszelkiego rodzaju sygnalizatory alarmowe. Do tej grupy urządzeń zewnętrznych zaliczamy m.in. urządzenia akustyczne (syreny dźwiękowe), optyczne (sygnały świetlne) i akustyczno-optyczne, które są aktywowane w przypadku wykrycia zagrożenia. Często towarzyszą im również ostrzeżenia słowne. Już samo uruchomienie takiego sygnalizatora może skutecznie odstraszyć potencjalnego włamywacza, jeszcze zanim podjęte zostaną inne środki bezpieczeństwa.

Istotna z punktu widzenia podniesienia poziomu bezpieczeństwa może być także współpraca SSWiN z innymi systemami, jakie funkcjonują w danym obiekcie przemysłowym, najlepiej w obrębie jednej platformy. Przykładem jest wspomniana integracja z systemem monitoringu, ale z powodzeniem można zintegrować działanie SSWiN np. z systemem zarządzania budynkiem, systemem przeciwpożarowym czy systemem kontroli dostępu. Wykrycie próby włamania może np. skutkować zamknięciem wszystkich okien i drzwi, wyłączeniem oświetlenia w całym budynku czy też chwilową dezaktywacją wszystkich kart dostępu do obiektu.

Współczesne systemy SSWiN mogą być oczywiście zarządzane zdalnie. Właściciel obiektu czy też osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w nim może z dowolnego miejsca monitorować stan systemu, sprawdzać historię zdarzeń czy też modyfikować ustawienia systemu.

Bardzo ważną cechą systemów alarmowych jest także ich skalowalność. Dzięki temu przedsiębiorca może je płynnie rozbudowywać o nowe elementy (np. o kolejne czujniki) bez konieczności wymiany całego systemu czy też potrzeby większej modernizacji.

Fałszywe alarmy

Podczas eksploatacji systemu sygnalizacji włamania i napadu mogą pojawiać się fałszywe alarmy, które mogą dezorganizować działanie SSWiN i dodatkowo obciążać służby ochrony. Najczęściej są one następstwem błędnego odczytu przez czujniki alarmowe (które zostały źle skalibrowane lub niewłaściwie zainstalowane), błędów ludzkich (np. na skutek niedomknięcia okna czy wejścia do nieuprawnionej strefy) czy też różnych czynników zewnętrznych (np. niekorzystnych warunków pogodowych czy naruszenia chronionej przestrzeni przez zwierzęta).

Warto więc podejmować określone działania, które pozwolą zminimalizować ryzyko fałszywych alarmów. Ważna jest przede wszystkim optymalizacja ustawień czujników, uwzględniająca zarówno miejsce ich instalacji, jak i ich kalibrację. Ponadto istotna jest okresowa konserwacja całego systemu i poszczególnych jego elementów, bez której trudno oczekiwać optymalnego działania systemu przez długi czas. Kolejną istotną kwestią jest odpowiednie przeszkolenie pracowników, którzy muszą mieć świadomość, jak działa SSWiN (jak np. interpretować poszczególne sygnały systemu czy też jakich czynności unikać). W unikaniu fałszywych alarmów może pomóc wreszcie sama jednostka centralna i przeprowadzana przez nią analiza danych. Zwłaszcza nowoczesne systemy, które wykorzystują zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji, są w stanie wykrywać np. pewne wzorce, jakie mogą prowadzić do pojawienia się fałszywego alarmu.

Odpowiednio dobrane i zainstalowane systemy sygnalizacji włamania i napadu są bardzo ważnym elementem systemu zabezpieczeń w obiektach przemysłowych. Dzięki zaawansowanej technologii i integracji z innymi systemami można znacząco zmniejszyć ryzyko włamań i kradzieży oraz aktów wandalizmu.

