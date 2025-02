Posadzki przemysłowe w halach o specjalnym przeznaczeniu

Autor: Gettyimages Posadzki przemysłowe muszą wytrzymać ekstremalne warunki – od dużych obciążeń po agresywne chemikalia, dlatego ich odpowiednie zaprojektowanie jest kluczowe dla trwałości i bezpieczeństwa

Podłogi, a w szczególności posadzki przemysłowe często muszą sprostać bardzo trudnym warunkom eksploatacyjnym. Duże obciążenia, agresywne substancje chemiczne, zmienne i ekstremalne temperatury to przykłady czynników, które mogą powodować przyspieszoną degradację posadzki i wymuszają stosowanie niestandardowych rozwiązań. Dlatego tak istotne jest odpowiednie zaprojektowanie podłogi przemysłowej, z uwzględnieniem wszystkich potencjalnie niekorzystnych czynników.

Aby podłoga w hali przemysłowej miała odpowiednią trwałość i nie powodowała większych problemów związanych z jej eksploatacją, musi być spełnionych kilka podstawowych warunków. Jednym z najważniejszych jest jej właściwe dopasowanie materiałowo-konstrukcyjne do sposobu eksploatacji obiektu. Choć w obszarze podłóg przemysłowych mamy bardzo dużą różnorodność, standardowa ich konstrukcja składa się z kilku współpracujących ze sobą warstw. Typowa podłoga przemysłowa ma podłoże gruntowe, warstwy rozdzielające, płyty konstrukcyjne (betonowe lub żelbetonowe z ewentualnymi zbrojeniami) i warstwę wierzchnią, czyli posadzkę.

Każda z tych warstw odgrywa ważną rolę, która może decydować o różnych właściwościach podłogi. Od płyty betonowej w dużej mierze zależy maksymalne obciążenie podłogi, z kolei warstwa wierzchnia odpowiada m.in. za ścieralność posadzki i jej odporność chemiczną.

Pomijając błędy na etapie projektowania i wykonania poszczególnych warstw podłogi, uszkodzenia posadzki przemysłowej bardzo często są następstwem nieuwzględnienia specyficznych warunków, jakie mogą panować w danej hali przemysłowej. Problemy z podłogą mogą wynikać np. z zaplanowania zbyt małego obciążenia podłogi w stosunku do rzeczywistego obciążenia, pominięcia wpływu agresywnych środków chemicznych czy częstych zmian temperatury i wilgotności w hali przemysłowej.

Czym są posadzki przemysłowe do zadań specjalnych?

Posadzki przemysłowe do zadań specjalnych muszą zostać zaprojektowane z myślą o nietypowych, a często nawet ekstremalnych warunkach użytkowania. Powinny charakteryzować się nie tylko dużą wytrzymałością mechaniczną, ale także odpornością na działanie chemikaliów, wysokich temperatur i ścieranie. W większości przypadków posadzki specjalnego przeznaczenia stosuje się na terenie całej hali, w której występują niekorzystne warunki, choć zdarzają się również takie sytuacje, że tego typu posadzki są niezbędne tylko w wybranych strefach obiektu przemysłowego.

Główne cechy posadzek przemysłowych o specjalnym przeznaczeniu:

wytrzymałość mechaniczna – odporność na obciążenia dynamiczne i statyczne jest kluczowa w środowiskach przemysłowych, w których pojazdy transportowe i ciężkie maszyny są codziennością;

– odporność na obciążenia dynamiczne i statyczne jest kluczowa w środowiskach przemysłowych, w których pojazdy transportowe i ciężkie maszyny są codziennością; odporność na chemikalia – w wielu branżach, takich jak np. chemiczna czy farmaceutyczna, na posadzki bezpośrednio oddziałują różnorodne agresywne substancje chemiczne. Materiały, z jakich wykonane są posadzki, powinny być więc odporne przede wszystkim na substancje kwasowe, zasadowe, a także rozpuszczalniki;

– w wielu branżach, takich jak np. chemiczna czy farmaceutyczna, na posadzki bezpośrednio oddziałują różnorodne agresywne substancje chemiczne. Materiały, z jakich wykonane są posadzki, powinny być więc odporne przede wszystkim na substancje kwasowe, zasadowe, a także rozpuszczalniki; wytrzymałość termiczna – odporność na niską i wysoką temperaturę, a zwłaszcza na tzw. szok termiczny, który jest szczególnie groźny dla trwałości posadzki;

– odporność na niską i wysoką temperaturę, a zwłaszcza na tzw. szok termiczny, który jest szczególnie groźny dla trwałości posadzki; antypoślizgowość – zabezpieczenie przed poślizgnięciem jest kluczowe w miejscach, w których występuje ruch pieszy i może dojść do rozlania różnych cieczy;

– zabezpieczenie przed poślizgnięciem jest kluczowe w miejscach, w których występuje ruch pieszy i może dojść do rozlania różnych cieczy; łatwość w utrzymaniu – gładka powierzchnia posadzki, która ułatwia jej czyszczenie, jest istotna nie tylko dla firm i branż, które wymagają właściwej higieny, ale również pozwalają utrzymać odpowiednią estetykę w hali przemysłowej.

Przykłady branż, które wymagają posadzek przemysłowych o dużej wytrzymałości, odporności na chemikalia i inne niekorzystne warunki:

przemysł chemiczny – w zakładach produkcyjnych i laboratoriach, gdzie występuje kontakt z substancjami chemicznymi, niezbędne są posadzki, które wytrzymają długotrwałe działanie agresywnych płynów;

– w zakładach produkcyjnych i laboratoriach, gdzie występuje kontakt z substancjami chemicznymi, niezbędne są posadzki, które wytrzymają długotrwałe działanie agresywnych płynów; przemysł farmaceutyczny – ponieważ higiena i sterylność są tu kluczowe, posadzki muszą być łatwe do dezynfekcji i odporne na działanie środków czyszczących;

– ponieważ higiena i sterylność są tu kluczowe, posadzki muszą być łatwe do dezynfekcji i odporne na działanie środków czyszczących; przemysł spożywczy – w halach produkcyjnych i magazynach żywności wymagane są posadzki, które nie tylko spełniają normy sanitarno-epidemiologiczne, ale także wytrzymują działanie substancji chemicznych stosowanych w procesach produkcji;

– w halach produkcyjnych i magazynach żywności wymagane są posadzki, które nie tylko spełniają normy sanitarno-epidemiologiczne, ale także wytrzymują działanie substancji chemicznych stosowanych w procesach produkcji; przemysł ciężki, metalowy i motoryzacyjny – w zakładach produkcyjnych, w których występują intensywne obciążenia mechaniczne oraz kontakt z olejami i smarami, posadzki muszą być szczególnie odporne.

Posadzki przemysłowe o dużej wytrzymałości i odporności na ścieranie

W obiektach, w których posadzki powinny charakteryzować się wyjątkową wytrzymałością na obciążenia mechaniczne i intensywną eksploatację oraz odpornością na ścieranie, najczęściej stosuje się posadzki z betonu i cementu, które bardzo dobrze radzą sobie z dużymi obciążeniami. W przypadku posadzek monolitycznych wysoką wytrzymałość i odporność na uszkodzenia zapewniają ponadto jednolita struktura bez widocznych łączeń, a także dodatkowe utwardzanie.

W praktyce stosuje się jednak również inne rodzaje posadzek betonowych. Posadzki ze zbrojeniem (z siatką zbrojeniową lub ze zbrojeniem rozproszonym) redukują ryzyko pęknięć. Posadzki wibroprasowane (wykonane z zagęszczonego betonu) także minimalizują ryzyko pęknięć, a ponadto są odporniejsze na ścieranie. Zwiększoną odporność powierzchniową można uzyskać też stosując wylewki cementowe, cementowo-polimerowe lub różne preparaty proszkowe.

Wysoką odporność na ścieranie zapewniają przede wszystkim odpowiednie procesy wykończeniowe lub dodatki utwardzające, które nanosi się na świeżo położoną warstwę betonu. Takim dodatkiem jest np. sucha posypka utwardzająca, a także powierzchniowe utwardzacze mineralne (np. piasek kwarcowy).

Posadzki chemoodporne

Wysoką odporność na różnego rodzaju agresywne środki chemiczne (m.in. oleje, smary, rozpuszczalniki) można uzyskać, stosując na betonowe podłoże np. farby żywiczne i żywice grubopowłokowe. Do najczęściej stosowanych rodzajów należą żywice epoksydowe, poliuretanowe i winyloestrowe, które jednocześnie charakteryzują się wysoką odpornością na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Standardowe powłoki wykonane z żywicy syntetycznej są wystarczającą ochroną przed typowymi substancjami chemicznymi (nie reagują z nimi wcale albo tylko w nieznacznym stopniu, nie wpływając negatywnie na trwałość posadzki), jakie mogą pojawić się w halach przemysłowych i oddziaływać na posadzkę. Różnorodność stosowanych w zakładach przemysłowych chemikaliów jest jednak tak duża, że niektóre z nich mogą wymagać użycia nietypowych środków chroniących podłogę. W takich sytuacjach odpowiednie posadzki przemysłowe należy projektować indywidualnie (dobierając odpowiedni materiał, a także grubość posadzki), uwzględniając m.in. bardzo dokładnie rodzaj i stężenie substancji chemicznej oraz potencjalny czas jej oddziaływania na podłogę.

Odporne chemicznie posadzki mogą przy okazji zapewniać ochronę przed innymi niepożądanymi czynnikami. Mogą np. zabezpieczyć przed korozją, co może być istotne w środowiskach, które sprzyjają powstawaniu ognisk korozji. Posadzki chemoodporne mogą również zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed poślizgiem, a także ochronę antyelektrostatyczną.

Posadzki przemysłowe odporne termicznie

Posadzki żywiczne są także dobrym wyborem w halach przemysłowych, w których panują wysokie lub niskie temperatury, a także występuje tzw. szok termiczny, czyli gwałtowne i duże wahania temperatury. Bardzo istotne jest jednak w miarę możliwości jak najdokładniejsze określenie maksymalnej i minimalnej temperatury. Od tego zależeć będzie bowiem dobór optymalnego rodzaju posadzki żywicznej.

Przykładowo, typowe posadzki epoksydowe zapewniają odporność na temperaturę do 60–70°C, a posadzki poliuretanowe nawet do ponad 90°C. Jeśli oczekiwana maksymalna temperatura będzie jeszcze wyższa, wówczas zalecane są np. posadzki poliuretanowo-cementowe. Wytrzymują one temperaturę sięgającą nawet 120°C i szok termiczny. Posadzki żywiczne są także wytrzymałe w niskich temperaturach, jakie spotyka się np. w chłodniach czy mroźniach.

Posadzki antyelektrostatyczne

Coraz więcej używanych urządzeń elektronicznych wymusza stosowanie w halach przemysłowych odpowiednich rozwiązań, które będą zapobiegać wyładowaniom elektrostatycznym (mogą one doprowadzić do uszkodzenia elektroniki wrażliwej na wyładowania elektrostatyczne). Takim rozwiązaniem są m.in. posadzki antyelektrostatyczne, których zadaniem jest zbieranie ładunków elektrostatycznych ze swojej powierzchni i odprowadzenie do uziemienia lub rozproszenie ich. Posadzki antyelektrostatyczne (a dokładnie nieiskrzące) są także pożądane w tzw. strefach zagrożenia wybuchem. Ograniczając naelektryzowanie powierzchni podłogi, minimalizują ryzyko pojawienia się iskry.

Posadzki antyelektrostatyczne mają odpowiednio dobrane materiały przewodzące, które odpowiadają właśnie za szybkie i skuteczne odprowadzenie ładunku nadmiarowego. W przypadku posadzek betonowych mogą to być np. paski z folii miedzianej, a w posadzkach żywicznych stosuje się różnego rodzaju dodatki (np. proszki metaliczne).

Podsumowanie

Dobrze zaprojektowane i wykonane posadzki w halach przemysłowych powinny spełniać różne wymagania, dzięki którym ich eksploatacja będzie bezproblemowa i jednocześnie długotrwała. Szczególnie istotne jest uwzględnienie różnego rodzaju niekorzystnych czynników, jakie mogą występować w halach przemysłowych, i które mogą źle wpływać na trwałość i właściwości posadzek. Żrące substancje chemiczne czy częste i duże wahania temperatur mogą doprowadzić do szybkiej degradacji posadzki, zmniejszając nie tylko walory estetyczne obiektu przemysłowego, ale przede wszystkim zwiększając ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji w hali przemysłowej.

