Nowa hala w Bydgoszczy

W ramach przedsięwzięcia powstaje nowoczesna hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni około 19 tys. m² i kubaturze 215 tys. m³. Obiekt osiągnie wysokość blisko 14 metrów i zostanie połączony z częścią socjalno-biurową. W przygotowywanej przestrzeni zostanie zamontowana linia technologiczna zdolna wytwarzać ponad miliard aluminiowych puszek rocznie.

Tak wyposażony zakład stanie się jednym z najnowocześniejszych ośrodków produkcji opakowań metalowych w Europie. W formule „zaprojektuj i wybuduj” ALSTAL odpowiada za cały etap budowlany przedsięwzięcia.

Prace idą zgodnie z planem

Zakończono już roboty fundamentowe oraz większość montażu konstrukcji żelbetowej. Trwa montaż stalowej konstrukcji dachu i prefabrykowanych ścian z gazobetonu. Równolegle prowadzone są instalacje zewnętrzne – elektryczne i sanitarne, a w środku przygotowywane jest podłoże pod posadzki przemysłowe.

W kolejnych tygodniach wykonawca planuje finalizować pokrycie dachu oraz obudowę ścian zewnętrznych, co nada inwestycji docelowy kształt. Już wkrótce na budynku zawisnąć ma tradycyjna wiecha, symbolizująca zakończenie stanu surowego otwartego.

Wymagająca lokalizacja i szybkie tempo

Budowa odbywa się w bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonującego zakładu, w którym działają już dwie linie produkcyjne. Wymaga to precyzyjnej koordynacji, aby prace nie zakłócały bieżącej działalności fabryki.

Co istotne, decyzję o rozbudowie podjęto w lutym 2025 r., a uruchomienie produkcji planowane jest na czerwiec 2026 r. To zaledwie 14 miesięcy na realizację całego projektu – przykład tzw. formuły Fast Track, gdzie priorytetem jest czas i efektywność.

Polskie know-how w europejskiej lidze

Generalnym wykonawcą inwestycji jest ALSTAL Grupa Budowlana – firma z polskim kapitałem i blisko 50-letnią historią. Przedsiębiorstwo realizuje obecnie ponad 20 projektów w całym kraju, a wartość jego portfela sięga 1,5 mld zł.

Inwestycja CANPACK pokazuje potencjał lokalnych firm w rywalizacji z globalnymi wykonawcami. To przedsięwzięcie, które dla ALSTAL ma wymiar strategiczny i potwierdza możliwości organizacyjne oraz techniczne bydgoskiego przedsiębiorstwa.

Korzyści dla miasta i mieszkańców

Rozbudowa zakładu to nie tylko nowa hala. Projekt obejmuje także przebudowę ul. Kobaltowej oraz budowę chodników, parkingów i ścieżki rowerowej. Dzięki temu poprawi się układ komunikacyjny w tej części miasta, a strefa przemysłowa zyska nowoczesną infrastrukturę.

Wraz z uruchomieniem nowej linii produkcyjnej przewidziano stworzenie ponad stu miejsc pracy. To impuls dla rynku zatrudnienia i lokalnych firm, które biorą udział w realizacji inwestycji.

