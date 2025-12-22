Gdańsk Biskupia Górka, autor: Gdańskie Nieruchomości Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Systemy zarządzania ruchem wewnętrznym w zakładach produkcyjnych – a także w magazynach i centrach logistycznych – obejmują infrastrukturę techniczną, zautomatyzowane rozwiązania kontrolno-sterujące oraz zestaw procedur, których celem jest usprawnienie ruchu, zwiększenie jego efektywności i poprawa bezpieczeństwa.

Czym jest system zarządzania ruchem wewnętrznym?

Zadaniem systemu zarządzania ruchem wewnątrz hal przemysłowych jest planowanie, zarządzanie i nadzorowanie ruchem wózków widłowych, pojazdów AGV i AMR oraz innych urządzeń transportowych, a także pracowników. Taki system musi uwzględniać wiele różnych czynników. Istotne są przede wszystkim takie elementy, jak specyfika pracy danego zakładu, jego wielkość, układ dróg i stref ruchu, rodzaj i liczebność floty pojazdów poruszających się po hali, a także obecność infrastruktury, która z jednej strony może wspierać ruch wewnętrzny, ale również może powodować blokady i przestoje w ruchu.

Bardzo ważna jest także kwestia, w jakim stopniu ruch w hali jest zautomatyzowany. W halach o dużym poziomie zautomatyzowania transportu wewnętrznego system zarządzania ruchem jest naturalnym jego uzupełnieniem i w dużej mierze odpowiada również za sterowanie poszczególnymi urządzeniami transportowymi. Jednak również w tych halach, w których wciąż większość procesów transportowych odbywa się w sposób tradycyjny, przy udziale człowieka, nowoczesne systemy zarządzania są niezbędne, gdyż mogą znacznie usprawnić cały ruch wewnętrzny i zwiększyć ogólny poziom bezpieczeństwa. W takim przypadku mogą sterować one poszczególnymi elementami infrastruktury wewnętrznej, które są odpowiedzialne za właściwe zarządzanie ruchem w halach przemysłowych.

Sam system zarządzania ruchem wewnętrznym składa się z warstwy sprzętowej (tj. czujniki, urządzenia wizyjne, sterowniki), komunikacyjnej (sieci przemysłowe, protokoły IoT) i aplikacyjnej (oprogramowanie analityczne i wizualizacyjne). Współpraca tych elementów pozwoli na pełną integrację i centralne sterowanie ruchem w halach przemysłowych.

Nowoczesne rozwiązania wykorzystywane w systemach zarządzania ruchem wewnętrznym

W nowoczesnych systemach zarządzania ruchem wewnętrznym stosuje się coraz bardziej zaawansowane technologie, takie jak m.in. systemy lokalizacji i monitoringu w czasie rzeczywistym. Dzięki nim operator może w każdej chwili precyzyjnie określić położenie poszczególnych urządzeń transportowych. Urządzenia wizyjne umożliwiają natomiast bieżące monitorowanie ruchu pojazdów oraz sytuacji w strefach transportu wewnętrznego. Pozwala to na szybkie wykrywanie awarii pojazdów poruszających się automatycznie (których nie nadzorują bezpośrednio operatorzy), identyfikację zatorów na trasach przejazdu oraz dynamiczne dostosowywanie tras. Ponadto monitorują także ruch pieszych i zarządzają nim, zapobiegając w ten sposób wypadkom z udziałem wózków transportowych i pracowników.

Bardzo ważnym elementem systemu zarządzania ruchem jest również odpowiednie oznakowanie i sygnalizacja w strefach ruchu, które coraz częściej są w pełni zautomatyzowanymi i inteligentnymi rozwiązaniami. Inteligentna sygnalizacja świetlna i/lub dźwiękowa będzie się aktywować, gdy do potencjalnie niebezpiecznych miejsc w hali przemysłowej (np. miejsc krzyżowania się dróg dla pojazdów transportowych i pieszych) będzie się zbliżać jakikolwiek pojazd. Analogicznie mogą włączać się różnego rodzaju inne znaki (np. zakazu wjazdu, stop), piktogramy (np. z dodatkowymi informacjami w miejscach o zwiększonym natężeniu ruchu), a nawet LED-owe znaki poziome (np. linie wyznaczające trasę przejazdu lub strefę parkowania).

Równie ważna jest współpraca systemu zarządzania ruchem w halach przemysłowych z rozwiązaniami automatyki budynkowej. Automatyczna brama otworzy się dopiero, gdy zbliży się do niej pojazd transportowy (dzięki temu zimą zminimalizuje się straty ciepła, a latem mniej gorącego powietrza przedostanie się do wnętrza hali). Oświetlenie hali będzie się automatycznie wyłączać, gdy w danej strefie nie będzie żadnego pojazdu ani pieszego pracownika.

Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji, które będą na bieżąco analizować dane pozyskiwane np. przez systemy wizyjne czy czujniki ruchu i obecności, pozwoli jeszcze lepiej zarządzać ruchem i optymalizować trasy przejazdu, uwzględniając zmieniające się warunki. AI może bowiem przewidzieć zwiększone ryzyko wystąpienia kolizji czy „wąskich gardeł”, dzięki czemu można odpowiednio wcześnie zmienić trasę, którą będzie poruszał się wózek transportowy (w przypadku pojazdów autonomicznych ta zmiana nastąpi automatycznie).

Jeszcze więcej korzyści można uzyskać w wyniku integracji systemu zarządzania ruchem wewnętrznym z innymi systemami (np. systemami do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem – ERP, zarządzania produkcją – MES czy zarządzania magazynem – WMS). Dzięki współpracy różnych systemów można lepiej koordynować procesy produkcyjne i logistyczne oraz dynamicznie zmieniać priorytety związane z ruchem pojazdów. Planowanie trasy i harmonogramu przejazdu może np. uwzględniać potrzeby działu produkcyjnego czy zmieniające się stany magazynowe.

Systemy zarządzania ruchem mogą mieć znacznie więcej dodatkowych funkcji. System może np. wykrywać wszelkie przekroczenia przepisów i upominać kierowcę pojazdu (np. o zbyt dużej prędkości jazdy czy niestosowaniu się do znaków pionowych lub poziomych). Pracownicy mogą mieć różnego rodzaju elementy ubrania (tzw. wearables), które będą go ostrzegać o zbliżaniu się pojazdów.

System zarządzania ruchem wewnętrznym to liczne korzyści

Wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania ruchem wewnętrznym w halach przemysłowych może przynieść firmie wiele korzyści. Na pierwszy plan wysuwają się oczywiście względy bezpieczeństwa. Inteligentna sygnalizacja i inne systemy ostrzegawcze powinny znacznie zredukować liczbę kolizji między ludźmi a pojazdami transportowymi, a także między samymi pojazdami. Mniej wypadków przy pracy oznacza mniejszą liczbę absencji, a także mniejsze koszty odszkodowań dla poszkodowanych osób.

Kolizja między wózkami transportowymi to również większe straty finansowe związane z uszkodzeniem pojazdów i przewożonego towaru. Do korzyści finansowych związanych z systemami zarządzania ruchem wewnętrznym można zaliczyć także mniejszą potrzebę nadzoru nad systemem (a tym samym mniejszą liczbą operatorów systemu) oraz mniejsze zużycie paliwa i energii (dzięki zoptymalizowaniu tras przejazdów).

Oczywistą korzyścią jest również wzrost efektywności operacyjnej danego zakładu produkcyjnego czy magazynu. Dzięki optymalizowaniu na bieżąco tras przejazdu można uniknąć zatorów czy innych „wąskich gardeł”, a to sprawia, że przepływ materiałów i towarów jest szybszy i płynniejszy. To z kolei przekłada się na szybszą realizację zleceń i optymalizację zasobów (pojazdów, ludzi i czasu).

Gromadzone dane pozwalają ponadto na szczegółową analizę całego ruchu wewnętrznego. Dzięki temu przedsiębiorca otrzymuje dokładne informacje, co w systemie transportowym źle funkcjonuje, co warto zmodyfikować i jakich dokonać inwestycji.

Zarządzanie ruchem wewnętrznym w halach przemysłowych jest złożonym procesem, który powinien obejmować wiele różnych czynników. Tylko kompleksowe podejście do tego obszaru pozwoli zmaksymalizować korzyści, czyli przede wszystkim zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w hali przemysłowej i podniesienie efektywności realizowanych procesów.