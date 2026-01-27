Rozmowa Muratora: Piotr Laskowski i Radosław Murat podsumowują 5.edycję Dach Forum Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czym jest i jak działa wirtualna rzeczywistość?

Wirtualna rzeczywistość (Virtual Reality – VR) należy do grona nowoczesnych i zaawansowanych technologii, które stanowią o sile czwartej rewolucji przemysłowej. Pozwala na symulowanie i prezentowanie modeli przyszłych produktów, usług, a nawet całych obiektów.

Dzięki goglom VR (które odcinają całkowicie wszystkie zewnętrzne bodźce świetlne) użytkownik może się w nim zagłębić i poczuć się niemal jak w świecie rzeczywistym. Dwa oddzielne ekrany, które wyświetlają obrazy osobno na każdym oku, uzyskiwany jest efekt obrazu trójwymiarowego. Poza efektami wizualnymi możliwe jest również oddziaływanie na inne zmysły, a to dzięki generowanym dźwiękom, zapachom, a nawet działaniom sił dynamicznych.

Dzięki specjalnym kontrolerom (dżojstikom lub padom) użytkownik może w świecie VR dokonywać różnych interakcji, np. poruszać się, otwierać drzwi, przekładać z miejsca na miejsce różne przedmioty, składać lub demontować je.

Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w przemyśle

Wirtualna rzeczywistość pozwala przede wszystkim na testowanie różnych projektów jeszcze przed ich wdrożeniem, a tym samym przed poniesieniem często bardzo dużych nakładów inwestycyjnych. Przykładem może być planowanie całkowicie nowych obiektów (m.in. hal produkcyjnych czy magazynowych). Dzięki temu rozwiązaniu można sprawdzić funkcjonalność nowej fabryki, zanim zostanie ona fizycznie wybudowana. Pozwoli to wykryć różnego rodzaju błędy związane z rozmieszczeniem maszyn, urządzeń czy robotów, zaplanowaniem linii produkcyjnej bądź wytyczeniem wewnętrznych dróg transportowych i ciągów komunikacyjnych dla pracowników. Bez przeprowadzenia takiej symulacji późniejsze procesy mogą być mniej wydajne, a pracownicy mogą wykonywać różne czynności w mało komfortowych warunkach lub być narażeni na niebezpieczeństwo.

Technologia VR umożliwia również przetestowanie działania linii produkcyjnej czy gniazda roboczego przed rozpoczęciem rzeczywistej produkcji. Odzwierciedlenie przyszłych warunków pracy (np. różnych konfiguracji ustawień maszyn czy robotów) pozwoli stworzyć optymalne środowisko produkcyjne, które zapewni maksymalną wydajność procesu produkcyjnego i odpowiednią ergonomię pracy, a jednocześnie ograniczy do minimum ryzyko wypadku podczas takiego procesu.

przed rozpoczęciem rzeczywistej produkcji. Odzwierciedlenie przyszłych warunków pracy (np. różnych konfiguracji ustawień maszyn czy robotów) pozwoli stworzyć optymalne środowisko produkcyjne, które zapewni maksymalną wydajność procesu produkcyjnego i odpowiednią ergonomię pracy, a jednocześnie ograniczy do minimum ryzyko wypadku podczas takiego procesu. Koncerny produkujące samochody, samoloty czy nawet pociągi tworzą wirtualne projekty nowych modeli , dzięki którym są w stanie przetestować setki, jeśli nie tysiące różnych wariantów, co w przypadku fizycznych prototypów byłoby nierealne (a na pewno zajęłoby mnóstwo czasu i kosztowało dużo więcej). VR pozwala więc stworzyć optymalne pod względem aerodynamicznym czy ergonomii modele.

, dzięki którym są w stanie przetestować setki, jeśli nie tysiące różnych wariantów, co w przypadku fizycznych prototypów byłoby nierealne (a na pewno zajęłoby mnóstwo czasu i kosztowało dużo więcej). VR pozwala więc stworzyć optymalne pod względem aerodynamicznym czy ergonomii modele. Technologia VR może być pomocna jednak przy projektowaniu każdego niemal nowego produktu. Pozwala stworzyć wirtualny obraz takiego produktu w naturalnej skali i lepiej przyjrzeć mu się inżynierom z różnych perspektyw. Umożliwia także udział w procesie projektowania różnym specjalistom z przedsiębiorstwa, bez względu na ich lokalizację . Również potencjalny klient podczas wirtualnej prezentacji tworzonego produktu może już na tym etapie zgłosić swoje uwagi, co pozwoli znacząco skrócić cały proces projektowania.

. Również potencjalny klient podczas wirtualnej prezentacji tworzonego produktu może już na tym etapie zgłosić swoje uwagi, co pozwoli znacząco skrócić cały proces projektowania. Wirtualna rzeczywistość umożliwia także prowadzanie szkoleń z wykorzystaniem skomplikowanych symulacji różnych procesów. Pozwala m.in. zasymulować niebezpieczne warunki pracy, których podczas standardowych szkoleń nie dałoby się stworzyć. Podczas szkoleń VR uczestniczący w nich pracownicy nie blokują ponadto stoisk produkcyjnych, maszyn, urządzeń czy linii produkcyjnych.

Obszary zastosowania wirtualnej rzeczywistości w świecie przemysłowym szybko się poszerzają i nie ulega wątpliwości, że rozwój tych technologii przyniesie przedsiębiorstwom już w niedalekiej przyszłości liczne korzyści, na czele z szybszym zwrotem nakładów inwestycyjnych, skróceniem czasu projektowania, możliwością przeprowadzania bardziej efektywnych prezentacji i zwiększeniem konkurencyjności rynkowej.

