Zarządzanie wjazdem i wyjazdem w ogrodzeniach przemysłowych

Systemy kontroli dostępu stosowane w ogrodzeniach przemysłowych zapewniają możliwość elastycznego zarządzania wjazdem i wyjazdem pojazdów, skonfigurowanym w zależności od indywidualnych potrzeb i wymagań użytkownika. W tym celu niezbędne jest zdefiniowanie:

użytkowników bądź grupy użytkowników,

nośników z informacjami o nich,

możliwości uruchamiania poszczególnych bram i szlabanów,

określonych przedziałów czasowych działania.

Możliwe jest także centralne zarządzanie systemem bram i szlabanów z dowolnego miejsca, co pozwala na zrezygnowanie z personelu obsługującego na miejscu ich usytuowania. Ponadto system nadzoruje działanie bram oraz szlabanów i automatycznie wysyła komunikaty o usterkach, które można przekazywać pracownikom serwisu technicznego. Zdalna analiza usterek pozwala skrócić czas naprawy, gdyż technicy przyjadą już na miejsce awarii z niezbędnymi częściami.

Niezbędnymi elementami ogrodzeń terenów związanych z obiektami przemysłowymi oraz centrami magazynowymi są bramy wjazdowe oraz furtki. Wyroby te – głównie bramy – zazwyczaj wyposaża się w mechaniczny napęd z automatycznym sterowaniem. Ich stosowanie usprawnia logistykę transportu, zwiększa bezpieczeństwo oraz poprawia warunki pracy obsługi. Zainstalowane w ogrodzeniach bramy i furtki mogą wchodzić w skład systemów kontroli dostępu jako zaporowe urządzenia wejściowe (furtki) lub wjazdowe (bramy).

Bramy i szlabany jako elementy kontroli dostępu

W ramach systemów kontroli dostępu do terenów fabrycznych i magazynowych wykorzystuje się przesuwne bramy wjazdowe wykonane ze stabilnych kształtowników stalowych, często analogicznych do tych, z których wykonane są ogrodzenia. Bramy stanowią konstrukcję samonośną i dostarcza się je jako gotowe zestawy do montażu w otworach o szerokości do 16 m. Skrzydło jest zawieszone wysięgnikowo i przesuwając się, nie dotyka podłoża. Wyroby tego typu cechują się minimalną pracą związaną z fundamentami, nie wymagają montażu prowadnic i są odporne na zaleganie śniegu lub błota. Automatyczne otwieranie bram zapewniają specjalne siłowniki oraz centralki sterujące, zainstalowane zazwyczaj w skrzynce znajdującej się po wewnętrznej stronie ogrodzenia. Siłowniki z zasady wyposaża się w mechanizm umożliwiający awaryjne odblokowanie w przypadku awarii lub braku prądu.

Stosowane są również rozwierane bramy wjazdowe charakteryzujące się osadzeniem skrzydła z jednego boku na zawiasach mocowanych do metalowych słupków kotwionych w murowanych słupach ogrodzeniowych lub we własnym fundamencie. Wymagają więc pracochłonnego montażu oraz miejsca na rozwarcie skrzydła. Automatyczny napęd stanowią siłowniki mocowane do skrzydła i słupka ogrodzenia oraz centralka sterująca, usytuowana w oddzielnej skrzynce.

W przypadku zwiększonego ruchu pojazdów w ogrodzeniach obiektów przemysłowych i centrów magazynowych stosuje się szlabany. Są to ruchome bariery służące do blokowania wjazdu lub wyjazdu samochodów, charakteryzujące się szybszym od klasycznych bram czasem otwarcia i zamknięcia. Typowy szlaban składa się głównie z ramienia płaskiego, okrągłego lub ośmiokątnego, wykonanego zazwyczaj z kształtownika aluminiowego oraz postumentu w postaci obudowy z blachy stalowej, wewnątrz którego znajduje się napęd wraz z modułami sterującymi. Mogą blokować wjazd o szerokości do 10 m, co wymaga jednak dwustronnego mocowania ramienia oraz opcjonalnego wyposażenia w ruchomą lub stałą podporę.

Na wyjeździe z obiektu przemysłowego w systemie kontroli dostępu można zastosować automatyczny szlaban wyposażony w pętle indukcyjne zainstalowane w jezdni, służące do wykrywania pojazdów i samoczynnego zamykania bariery po ich przejeździe. Szlaban może być dodatkowo wyposażony w barierę podczerwieni oraz różne formy sterowania, takie jak piloty zdalnego sterowania czy przewodowe przyciski zlokalizowane w portierni.

Metody identyfikacji w systemach kontroli dostępu

Bramy oraz szlabany mogą być objęte systemem kontroli dostępu, zapewniającym możliwość indywidualnego zarządzania wjazdem i wyjazdem. Uprawnienia dostępu są wtedy weryfikowane przy pomocy najróżniejszych identyfikatorów, np. kart ze stosownym kodem, naklejek RFID, lub przez rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Najprostszym urządzeniem służącym do otwierania bram lub szlabanów są stacjonarne radiowe sterowniki kodowane, wbudowane w specjalne kolumny instalowane przy wjeździe na teren obiektu przemysłowego.

Brama lub szlaban otwierają się po wprowadzeniu kodu liczbowego bądź zbliżeniu odpowiedniej karty, np. z kodem kreskowym, a także po przyłożeniu palca do czytnika linii papilarnych. Występują również mobilne urządzenia w formie nadajników, zwanych powszechnie pilotami, oferowane w najróżniejszych wariantach wykonania. Umożliwiają komfortowe otwieranie bram lub szlabanów z samochodu. Istnieją rozwiązania pozwalające na otwieranie przy pomocy kodu zapisanego na smartfonie, wymagające przytrzymania telefonu przed czytnikiem umiejscowionym na urządzeniu kontrolnym. W celu zagwarantowania szybkiego oraz wygodnego przejazdu przez bramę lub otwarcia szlabanu w systemach kontroli dostępu stosuje się czytniki dalekiego zasięgu. Moduł czytnika wykrywa znacznik w postaci naklejki RFID umieszczonej na przedniej szybie pojazdu i po potwierdzeniu uprawnienia zwalnia wjazd lub wyjazd. Czytniki tego typu są odporne na działanie temperatury w zakresie od –30 do 60°C i odczytują znaczniki z odległości nawet do 12 m.

Kolejnym rozwiązaniem z tego zakresu jest rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych przy użyciu kamery. Skanuje ona tablicę zbliżającego się samochodu, a po potwierdzeniu uprawnienia następuje otwarcie bramy lub podniesienie bariery szlabanu. Metoda ta nie wymaga zastosowania żadnego innego nośnika informacji.

Zakłady przemysłowe i centra magazynowe funkcjonują w pełnym zakresie tylko w określonych godzinach i wtedy występuje intensywny ruch pojazdów. Wymagany jest więc szybki przejazd, który mogą zagwarantować szlabany. Natomiast w pozostałym czasie, np. w nocy, należy zachować wysoki stopień bezpieczeństwa, gwarantowany przez bramy, dlatego często w miejscu wjazdu instaluje się w ogrodzeniach zarówno bramę, jak i szlaban. W ogrodzeniach obiektów przemysłowych, szczególnie w pobliżu biurowców, zazwyczaj znajdują się furtki służące do ruchu pieszego.

Ponieważ systemy kontroli dostępu wymagają, aby przejście przez nie także było objęte monitoringiem, standardowo stosuje się domofony, które po identyfikacji osoby zamierzającej wejść na teren obiektu zwalniają elektrozaczep lub rygiel elektromagnetyczny, co pozwala na otwarcie furtki. Domofony cyfrowe są wyposażone w klawiatury umożliwiające wprowadzenie przez stałych pracowników kodu odblokowującego furtkę. Sposobem usprawniającym weryfikację osób wchodzących jest zastosowanie domofonu z czytnikiem kart magnetycznych. Dość czasochłonne wprowadzanie kodu jest zastąpione zbliżeniem do czytnika karty magnetycznej lub breloka z czipem.

