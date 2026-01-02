Ogrodzenia przemysłowe: jakie są rodzaje i jak unikać błędów montażowych

„ŻYCIE W ARCHITEKTURZE” o granicach otwartości architektury. Debata Architektury-murator Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów ogrodzeń stosowanych przy obiektach przemysłowych. W przypadku dużych terenów najczęściej wykorzystywane są tzw. ogrodzenia panelowe. Stanowią one bardzo dobrą alternatywę dla tradycyjnej siatki ogrodzeniowej, która wciąż jest użytkowana, ale coraz rzadziej montowana wokół nowych hal przemysłowych. Innym rozwiązaniem są ogrodzenia betonowe pełne, wykonywane z prefabrykowanych przęseł. W przypadku mniejszych działek lub gdy przedsiębiorcy zależy na wizualnym efekcie wykorzystuje się tzw. ogrodzenia frontowe z droższych materiałów.

Rodzaje ogrodzeń przemysłowych

Systemowe ogrodzenia panelowe. To najczęściej spotykany rodzaj ogrodzeń w przypadku rozległych działek przemysłowych, głównie ze względu na łatwy montaż, a także trwałość i wytrzymałość. Dzięki prostej, estetycznej formie można je łatwo dopasować do koncepcji architektonicznej budynków przemysłowych. Składają się ze słupków oraz przęseł z paneli typu 2D – bez przetłoczeń, oraz 3D – z przetłoczeniami. Panele dostępne są w dwóch rodzajach zabezpieczeń antykorozyjnych: jako ocynkowane galwanicznie i pokryte farbą poliestrową (podstawowe kolory: szary, zielony i czarny) lub tylko ocynkowane ogniowo. To rozwiązanie systemowe, dlatego producenci oferują także specjalnie dopasowane warianty słupków do przęseł wraz z odpowiednio dobranymi elementami montażowymi.Panele 2D wykonane są ze zgrzewanych punktowo prętów stalowych o przekroju średnicy od 5 do 8 mm, tzw. 6/5/6 oraz 8/6/8 (dwa poziome, jeden pionowy) i nie mają przetłoczeń.

W tej wersji ogrodzenia panelowe są dość drogie, dlatego jest to rozwiązanie skierowane do bardziej wymagających klientów, dla których cena ogrodzenia nie stanowi najważniejszego kryterium wyboru.Na polskim rynku zdecydowanie większą popularnością cieszą się panele typu 3D, zgrzewane z drutów o przekroju 5 mm (są też panele z cieńszych drutów – 3 lub 4 mm), które tworzą oczka małe (50 x 50 mm) i duże (50 x 200 mm). Mimo zastosowania cieńszych drutów i tylko pojedynczych (pionowych oraz poziomych), okazują się równie stabilne i sztywne dzięki specjalnym przetłoczeniom, a przy tym odporne na warunki atmosferyczne.

Wybiera się je częściej ze względu na rozsądny stosunek jakości do ceny. Panele 3D zwykle mają szerokość 2500 mm i są dostępne w różnych wysokościach, np. 1030, 1230, 1530, 1730, 2030, 2230 i 2430 mm. Liczba przetłoczeń (2, 3 lub 4) wiąże się z wysokością paneli – im wyższe, tym jest ich więcej.

i Autor: Getty Images Ogrodzenie przemysłowe, panelowe 3D

Panele mocuje się do stalowych słupów o wymiarach przekroju 60 x 40 mm, wyposażonych w otwory ułatwiające montaż. Panele mogą być łączone ze słupem dzięki specjalnym obejmom montażowym. Słupki osadza się bezpośrednio w gruncie lub na podmurówce betonowej z wykorzystaniem stóp montażowych. Średnia wysokość ogrodzeń panelowych stosowanych w obiektach przemysłowych wynosi 2 m.

Często jednak w przypadku dużych fabryk lub podmiotów państwowych (np. obiektów wojskowych) wykorzystuje się ogrodzenia o wys. 2,5 m i dodatkowo zabezpiecza się je drutem kolczastym. Zazwyczaj inwestorzy mają też zróżnicowane wymagania co do specyfikacji samego ogrodzenia, zawierającej opis techniczny, stanowiący podstawę realizacji inwestycji. Znajdują się w nim m.in. oczekiwania odnośnie do gwarancji czy deklaracji właściwości produktu, które mogą dotyczyć np. jakości betonu, atestu stali, z jakiej wykonano panele ogrodzeniowe, lub sposobu ocynkowania. Wszystkie elementy ogrodzenia muszą spełniać polskie i europejskie normy jakości, co zapewnia o ich trwałości.

Ogrodzenia przemysłowe frontowe. Na rynku są także dostępne ogrodzenia zwane frontowymi ze względu na ich wykorzystanie w obiektach przemysłowych, głównie w części frontowej posesji. Mogą być wykonane np. z profili stalowych, z blachy stalowej lub aluminium, z bloczków ogrodzeniowych bądź przy użyciu betonowej podmurówki prefabrykowanej.Ogrodzenia frontowe to jedno z droższych rozwiązań, ale najbardziej reprezentacyjnych. Wśród nich najczęściej wykorzystywane są ogrodzenia palisadowe.

To segmenty z zamkniętych kształtowników stalowych o przekroju 25 x 25 mm, spawanych do poprzeczek z kształtowników, lub o przekroju 20 x 20 mm, spawanych do poprzeczek z ceowników. Tego typu przęsła mogą mieć również konstrukcję zamkniętą – wówczas rama z kształtowników zamkniętych jest wypełniona przyspawanymi do niej kształtownikami zamkniętymi o przekroju 25 x 25 mm. Istnieją również segmenty ogrodzeniowe wykonane w konstrukcji półotwartej – pionowe kształtowniki nitowane są do dwóch kształtowników poziomych – dolnego i górnego.Segmenty mogą być mocowane za pomocą specjalnych uchwytów do słupków murowanych lub systemowych wykonanych z kształtowników stalowych. Słupki natomiast mogą być montowane w gruncie bądź na stopie stalowej do utwardzonego podłoża.

W przypadku ogrodzeń frontowych z bloczków ogrodzeniowych ważną kwestią jest fundament, który musi być położony na całej długości ogrodzenia. Po niwelacji terenu i wyznaczeniu punktów geodezyjnych realizuje się zbrojony fundament z betonu wylewanego, sięgający w grunt na głębokość 1 m. Kiedy beton osiągnie odpowiednią wytrzymałość, ustawia się bloczki ogrodzeniowe, a ich wnętrze wypełnia betonem. Są też rozwiązania, w których można wykorzystać gotową prefabrykowaną podmurówkę. Następnie mocuje się elementy wykończeniowe, m.in. daszki betonowe, chroniące murki i słupki ogrodzenia przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.

Ogrodzenia przemysłowe betonowe. Alternatywą dla ogrodzeń panelowych są ogrodzenia betonowe o wysokości 2 lub 2,5 m. Takie rozwiązanie jest jeszcze czasami stosowane przy grodzeniu terenów przemysłowych, wojskowych bądź przez mniejsze przedsiębiorstwa, którym poza zapewnieniem bezpieczeństwa szczególnie zależy na prywatności.

Wykonuje się je z prefabrykowanych, zbrojonych płyt o wysokości 50 i szerokości 200 cm, umieszczanych w specjalnie wyprofilowanych betonowych słupach, których wysokość dla ogrodzenia o wys. 200 cm wynosi 295 cm, a dla tego o wys. 250 cm– 350 cm.

Siatka ogrodzeniowa

Nadal, choć obecnie już zdecydowanie rzadziej, do wykonywania ogrodzeń działek przemysłowych wykorzystuje się tradycyjną siatkę plecioną ślimakowo, o oczkach od 30 x 30 do 60 x 60 mm, dostępną w dwóch rodzajach: z drutu ocynkowanego oraz powlekanego PVC. Jest odporna na korozję, nie wymaga malowania lub innych sposobów konserwacji. Ogrodzenie z siatki może mieć wysokość nawet do 5 m. Do montażu potrzebne są słupki, drut naciągowy, napinacze, obejmy, a w razie potrzeby można także zastosować drut kolczasty. Jednak ze względu na łatwość sforsowania takiego ogrodzenia firmy przemysłowe powoli odchodzą od rozwiązania tego typu.

Błędy przy montażu ogrodzeń przemysłowych

Budowę każdego ogrodzenia trzeba rozpocząć od bardzo dokładnej niwelacji terenu (m.in. od wykonania nasypów i podsypów czy nawiezienia ziemi) oraz wyznaczenia punktów geodezyjnych. Kwestie te należą do inwestora. W przypadku wystąpienia nierówności terenu przeprowadza się tzw. ząbkowanie, czyli ustawienie poziomu ogrodzenia względem podłoża działki. Można również wykorzystać tzw. betonowy mur oporowy, który służy do kształtowania terenu, podtrzymywania skarp czy wyrównywania różnic wysokości terenu.

Po przygotowaniu terenu firma montażowa może przystąpić do realizacji ogrodzenia, zaczynając – w przypadku siatki i paneli ogrodzeniowych – od montażu słupków w odpowiednich odległościach. W obiektach przemysłowych są one obsadzane w ziemi, najczęściej bez podmurówki, która przy rozległych terenach mogłaby znacząco podnieść cenę ogrodzenia.

Po zabetonowaniu słupków, gdy beton osiągnie odpowiednią wytrzymałość, montuje się przęsła bądź siatkę oraz inne akcesoria ogrodzeniowe.Montaż siatki rozpoczyna się od słupka narożnikowego lub początkowego. Warto pamiętać, że w przypadku tradycyjnej siatki potrzebne są także słupki podporowe, które montuje się za pomocą specjalnych zaczepów.

Powinny one być ustawione do podpieranego słupka narożnego pod kątem nie mniejszym niż 45°. Po przymocowaniu siatki do słupków ogrodzenie stabilizuje się za pomocą drutu naciągowego.Podczas montażu ogrodzenia, a zwłaszcza słupków, trzeba przestrzegać kilku podstawowych zasad, by uniknąć kosztownych błędów. W przypadku paneli, których standardowa szerokość wynosi 250 cm, konieczne jest zachowanie właściwej odległości między osiami słupków – powinna być podana przez producenta systemu ogrodzeniowego. Zależy ona od szerokości przęsła oraz słupka i zazwyczaj wynosi 257 lub 258 cm.

Niezastosowanie się do tych wytycznych sprawi, że zamocowanie paneli będzie niemożliwe lub będzie wymagało zmiany ich szerokości, co z kolei wiąże się z naruszeniem powłoki ochronnej elementu. Do ewentualnego skracania paneli najlepiej używać specjalnych nożyc, które w przeciwieństwie do szlifierki (często wykorzystywanej do tego celu) nie niszczą antykorozyjnej warstwy cynku. Samo miejsce cięcia trzeba bezwzględnie zabezpieczyć farbą antykorozyjną, najlepiej w sprayu.Podobna sytuacja dotyczy także posadowienia słupków w ziemi. Jeśli zostaną zabetonowane zbyt nisko, może to spowodować konieczność użycia nowych słupków i betonu, co wygeneruje dodatkowe koszty.

Natomiast w przypadku za wysokiego montażu słupki oczywiście da się przyciąć, ale podobnie jak w przypadku panelu ogrodzeniowego spowoduje to naruszenie powłoki.Zabezpieczenie miejsca przycięcia, np. przy użyciu specjalnego lakieru w sprayu, nie będzie już tak trwałe jak fabryczna ochrona. Standardowe słupki mają wymiar 6 x 4 cm i ich krótsza ścianka powinna zostać zamontowana od frontu. Często popełnianym błędem jest montaż szerszą ścianką wzdłuż ogrodzenia. W takiej sytuacji można użyć tzw. obejm odwrotnych, jednak są to akcesoria produkowane na zamówienie i dużo droższe od tradycyjnych.

Ochrona przed uszkodzeniem ogrodzeń przemysłowych

Realizacja ogrodzenia to niemały wydatek, dlatego warto również pomyśleć o jego zabezpieczeniu przed uszkodzeniem lub kradzieżą. W przypadku paneli ogrodzeniowych są dwa sposoby uniemożliwiające ich demontaż. Można wykonać np. specjalną podmurówkę security, do której można dokręcić tzw. śruby hakowe lub inne elementy w celu trwałego połączenia podmurówki z przęsłem panelowym.Na tę opcję zabezpieczenia w szczególności decydują się fabryki oraz obiekty wojskowe. Bardziej popularnym rozwiązaniem są tzw. nierdzewne nakrętki zrywalne, które można także zastosować w ogrodzeniach frontowych.

Bramy i furtki w ogrodzeniach przemysłowych

Nieodzownym elementem ogrodzenia są furtki oraz bramy wraz z pełnym oprzyrządowaniem, m.in. z siłownikami przeznaczonymi do intensywnej pracy. W przypadku parków logistycznych, gdzie występuje duże natężenie ruchu, zazwyczaj montuje się dwie bramy przesuwne – wjazdową i wyjazdową, lub dwuskrzydłowe o minimalnej szerokości 8 m. Dobór zależy przede wszystkim od rodzaju terenu i charakteru inwestycji.Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo użytkowania bram przemysłowych. Głównie są to fotokomórki, a także montowane na froncie bramy gumowe listwy kontaktowe bezpieczeństwa (zwane też krawędziowymi lub rezystencyjnymi).

To czujniki naciskowe, dzięki którym brama dojedzie do przeszkody, dotknie jej delikatnie, a następnie cofnie się, nie powodując uszkodzenia. Listwy kontaktowe zbudowane są w systemie wielokomorowym, dlatego mogą pracować w trudnych warunkach atmosferycznych (silne opady deszczu czy zmiany temperatury). Często bramy wyposaża się w funkcję autorewersu, która sprawia, że po napotkaniu przeszkody brama cofa się samoczynnie. Montowane jest także oświetlenie ostrzegawcze, sygnalizujące np. ruch bramy.

Dodatkową ochronę dla obiektu przemysłowego mogą stanowić również szlabany z tzw. zabezpieczeniem kolczatkowym. Są one bardziej wydajne w porównaniu do znacznie wolniej otwierających się bram. Często również instaluje się słupki blokujące, które w razie wjazdu lub wyjazdu auta chowają się w ziemię.

Podcast miejski Jak oświetlić polskie miasta?

Ogrodzenie przemysłowe nie tylko na zewnątrz

W obiektach przemysłowych lekkie ogrodzenia panelowe wykorzystywane są także do odgrodzenia kilku stref magazynowych, wygrodzenia przejścia, obszaru produkcyjnego lub zabezpieczenia wartościowych produktów. Wykonuje się je zazwyczaj z lekkich paneli 3D, montowanych na specjalnych stopach metalowych i mocowanych tzw. kotwami do podłogi magazynu. Uzupełnienie takiego ogrodzenia stanowią też często bramy i furtki.

Zobacz: Najnowocześniejsze hale przemysłowe w Polsce