Stacje ładowania pojazdów elektrycznych przy halach przemysłowych – przepisy, rodzaje i dodatkowe wymagania

14:12

Autor: Gettyimages Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych do 1 stycznia 2025 r. przy wybranych budynkach niemieszkalnych (które mają więcej niż 20 miejsc postojowych), a więc m.in. przy halach przemysłowych, mają być zamontowane ładowarki do aut z napędem elektrycznym

Samochody elektryczne (EV) stają się coraz popularniejsze, a to pociąga za sobą konieczność rozbudowy infrastruktury do ładowania tych pojazdów. Stacje ładowania pojazdów elektrycznych znajdują się na większości stacji benzynowych, przy głównych drogach, a także na wielu parkingach, m.in. przy zakładach produkcyjnych i innych obiektach przemysłowych. Jest to nie tylko odpowiedź na rosnące w tym zakresie potrzeby rynku, ale również na zmieniające się przepisy, które wymuszają instalowanie punktów ładowania także na parkingach budynków niemieszkalnych.

Spis treści

Budowa S1 obejścia Węgierskiej Górki. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wprawdzie nie spełni się wizja naszych polityków o milionie samochodów elektrycznych na polskich drogach do 2025 r., jednak rosnąca ich liczba jest niezaprzeczalnym faktem. Być może dynamika sprzedaży EV byłaby szybsza, gdyby nie słabo rozwinięta sieć stacji ładowania. Obecnie jednak to się zmienia i w szybkim tempie przybywa punktów ładowania elektryków.

Przy halach przemysłowych też muszą być stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Z pewnością temu rozwojowi będą sprzyjać zmieniające się przepisy w tej materii. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych do 1 stycznia 2025 r. przy wybranych budynkach niemieszkalnych, a więc m.in. przy halach przemysłowych, mają pojawić się ładowarki do aut z napędem elektrycznym. Zmiany te wynikają z przepisów Unii Europejskiej. Obowiązek ten dotyczy obiektów, które mają więcej niż 20 miejsc postojowych. Przedsiębiorca musi zapewnić na takim parkingu co najmniej 1 punkt ładowania na każde 5 stanowisk postojowych. Jeśli więc na przykład parking będzie przeznaczony na 50 samochodów, 10 miejsc postojowych musi mieć dostęp do ładowarki. Konieczne jest także wykonanie niezbędnej instalacji, która umożliwi rozprowadzenie kabli do kolejnych punktów ładowania, jeśli np. pojawią się dodatkowe miejsca parkingowe.

Od powyższego przepisu są jednak pewne odstępstwa. Stacje ładowania wybudowane i oddane do eksploatacji przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (grudzień 2021) mogą nie spełniać wymogu w zakresie liczby stanowisk postojowych. Zgodnie z nowelizacją takiego obowiązku zapewnienia punktów ładowania EV nie będzie również w przypadku budynków zabytkowych, a także obiektów niemieszkalnych należących do małych i średnich przedsiębiorstw.

Rodzaje stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Dostępne na rynku stacje (punkty) ładowania pojazdów elektrycznych mogą różnić się kilkoma istotnymi czynnikami, od których zależeć będzie m.in. czas ładowania baterii samochodów. Dlatego też bardzo ważne jest określenie potrzeb i potencjalnego zapotrzebowania na korzystanie z ładowarek EV.

W przypadku punktów, w których ładowanie trwa nawet kilka godzin, może się okazać, że w ciągu dnia pracy z takiej ładowarki skorzysta jedno, maksymalnie dwa auta. Jeśli liczba potencjalnych chętnych na ładowanie swoich samochodów jest znacznie większa, zdecydowanie warto zainwestować w urządzenia, które są w stanie naładować baterie pojazdu EV nawet w kilkadziesiąt minut.

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym (AC)

To najczęściej spotykany rodzaj stacji ładowania EV, który jest przeznaczony do ładowania aut osobowych i lekkich pojazdów dostawczych. Ładowarki AC działają na prądzie przemiennym, który jest konwertowany na prąd stały. Dysponują mocą ładowania od 3,7 do 22 kW, dlatego też naładowanie do pełna akumulatorów elektryka zajmie, w zależności od pojemności baterii i mocy ładowarki, od kilku do nawet kilkudziesięciu godzin. Tego typu punkty ładowania stosuje się głównie w miejscach, gdzie czas nie jest kluczowym czynnikiem (np. nocne ładowanie w domu) albo jest na tyle dużo takich punktów i nie będzie problemów związanych z dostępnością do nich.

Polecany artykuł: Punkty ładowania samochodów elektrycznych w garażach wielostanowiskowych

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym (DC)

Ten typ ładowarek zapewnia szybkie, a nawet ultra szybkie naładowanie akumulatorów. Dysponują one mocą od 50 kW (w przypadku szybkich ładowarek), a nawet powyżej 350 kW (w przypadku superładowarek). Działają one na prądzie stałym, który bezpośrednio ładuje baterię pojazdu, omijając wewnętrzną ładowarkę samochodu. Pełne naładowanie baterii EV może trwać od kilkunastu minut do godziny, dlatego stosuje się je m.in. przy autostradach, na stacjach benzynowych i w centrach miast, ale mogą być też dobrym rozwiązaniem w przypadku parkingów z dużą liczbą samochodów elektrycznych.

Różne złącza ładowarek

Ładowarki EV różnią się również rodzajem złącza (wtyczki). Niedopasowanie wtyczki może skutkować brakiem możliwości naładowania akumulatorów lub znacznym spadkiem efektywności takiego procesu (wydłużeniem czasu ładowania). Ponieważ modele z napędem elektrycznym ma w swojej ofercie coraz więcej producentów samochodów, powstały standardy ładowania pojazdów EV, a wraz z nimi kilka podstawowych typów wtyczek.

W przypadku ładowarek AC stosuje się głównie wtyczki Type 1 lub Type 2. Złącza Type 1 dotyczą przede wszystkim pojazdów na rynku amerykańskim i azjatyckim, natomiast w europejskich modelach powszechnie stosowane są wtyczki Type 2. Na bazie standardu Type 2 powstały standardy ładowania CCS (Combo 2) i Tesla Supercharger. Zmieniona nieco wtyczka w obu tych standardach umożliwia ładowanie akumulatorów prądem stałym o mocy nawet powyżej 350 kW, dzięki czemu takie ładowanie trwa zaledwie 20–30 minut. Również do ładowania pojazdów prądem stałym służą wtyczki w standardzie CHAdeMO, które najczęściej można spotkać w modelach produkcji japońskiej i chińskiej, a także niektórych francuskich.

Wymagania w kwestii stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Szczegółowe kwestie techniczne dotyczące instalacji i eksploatacji punktów ładowania EV znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. Z kolei seria norm PN-EN 62196 zawiera wytyczne dla wtyczek, gniazd i złączy pojazdów elektrycznych pod kątem ich zgodności wymiarowej.

Przygotowując miejsce na parkingu pod stację ładowania EV, należy w pierwszej kolejności zadbać o odpowiednią infrastrukturę energetyczną. Wymagana jest przede wszystkim minimalna moc przyłączeniowa dla efektywnego ładowania na stanowiskach postojowych. W przypadku istniejących już hal przemysłowych może okazać się konieczne zwiększenie mocy przyłączeniowej lub modernizacja istniejącej sieci. Ponadto należy zainstalować odpowiednie systemy zabezpieczenia i monitoringu, zapewnić stabilność dostaw energii, a także zainstalować liczniki, które umożliwią kontrolowanie zużycia energii przez poszczególne punkty ładowania.

Efektywne zarządzania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych

Żeby eksploatacja stacji ładowania na parkingach była jak najbardziej optymalna, tj. jak najwięcej samochodów mogło zostać naładowanych, niezbędne jest również wdrożenie odpowiedniego systemu zarządzania ładowaniem. Taki system powinien być zintegrowany z systemem monitoringu każdego punktu ładowania i umożliwiać zdalne zarządzanie harmonogramami ładowania oraz dostępem do poszczególnych punktów.

System zarządzania stacjami ładowania powinien również umożliwiać generowanie raportów dotyczących zużycia energii i związanych z tym kosztami ładowania. Dzięki takim raportom możliwe będzie także dokładne rozliczaniem kosztów.

Samo rozliczanie kosztów może odbywać się według różnych modelów. Pracownik czy też gość zakładu przemysłowego naturalnie może płacić od konkretnego zużycia energii, choć przedsiębiorca może oczywiście zwolnić kierowców pojazdów EV z takiej opłaty.

Bardzo ważną kwestią w przypadku punktów ładowania jest ich odpowiednia konserwacja i zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania. Przede wszystkim dotyczy to punktów ładowania typu słupek, które znajdują się na zewnątrz budynków i nie są w żaden sposób chronione przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Naturalnie wszystkie punkty ładowania muszą spełniać standardy bezpieczeństwa i odpowiednie normy techniczne, w tym np. IP (stopień ochrony przed wodą i kurzem) oraz IEC 61851 (standardy ładowania pojazdów elektrycznych). Konieczne jest także zapewnienie właściwego oznaczenia i instrukcji obsługi, żeby użytkownicy wiedzieli, jak prawidłowo korzystać z urządzeń.

W celu jeszcze większej redukcji śladu węglowego, zakłady przemysłowe mogą rozważyć integrację stacji ładowania z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak panele fotowoltaiczne lub generatory wiatrowe. Takie rozwiązanie pozwala na ładowanie pojazdów elektrycznych w sposób w pełni ekologiczny.

Kluczowe dla zapewnienia niezawodności stacji ładowania są natomiast regularne przeglądy i czynności serwisowo-konserwacyjne. Firmy mogą podpisać umowy serwisowe z dostawcami stacji ładowania, które zapewniają regularne przeglądy, naprawy i niezbędne modyfikacje.

Stacje ładowania pojazdów EV na parkingach przy halach przemysłowych wynikają oczywiście ze stosownych przepisów, ale jednocześnie stanowią istotny czynnik, który zwiększa atrakcyjność danego miejsca pracy. Można oczekiwać, że w najbliższej przyszłości liczba samochodów elektrycznych będzie w dalszym ciągu rosła, więc takich punktów ładowania na parkingach będzie również szybko przybywać.

Architektura-murator. Podcast 30/30 Ewa Kuryłowicz: o praktyce i teorii. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video