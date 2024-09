Konserwacja hal stalowych: więcej niż tylko ochrona antykorozyjna. Jak kompleksowo zadbać o stalowe konstrukcje?

Konserwacja hal stalowych to nie tylko ochrona antykorozyjna, ale również szereg innych działań, które mają na celu zapewnienie długowieczności i bezpieczeństwa tych konstrukcji. Stalowe hale przemysłowe, mimo swojej wytrzymałości i trwałości, narażone są na różne uszkodzenia, w tym korozję, dlatego regularne czynności konserwacyjne i odpowiednie zabezpieczenia antykorozyjne są kluczowe dla ich utrzymania w dobrym stanie.

Krótszy czas budowy niż w przypadku obiektów murowanych (w tym możliwość budowy praktycznie przez cały rok, bez względu na panującą na zewnątrz temperaturę), niższe koszty budowy, wytrzymałość i sztywność konstrukcji (mimo stosunkowo niewielkiego ciężaru własnego), a do tego możliwość przenoszenia dużych obciążeń przy niewielkich wymiarach elementów konstrukcyjnych oraz łatwa możliwość rozbudowy i modyfikacji – to najważniejsze zalety hal stalowych.

Mimo wielu zalet stalowe konstrukcje mają też niestety swoje wady. Do najpoważniejszych należy zaliczyć dużą wrażliwość na działanie czynników korozyjnych.

Korozja, czyli proces utleniania się stali (a dokładniej – żelaza), przyczynia się do degradacji elementów stalowych, zmniejszania grubości i w następstwie do obniżania wytrzymałości całej konstrukcji.

Dlatego tak ważne jest nie tylko odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne podczas budowy takiej hali, ale również regularnie wykonywane czynności konserwacyjne, które są niezbędne dla maksymalnego wydłużenia żywotności hali stalowej.

Przyczyny korozji hal stalowych

Korozja jest naturalnym procesem, jaki zachodzi w przypadku konstrukcji stalowych, i nawet wybór tzw. stali nierdzewnej nie zapewni całkowitej ochrony przed tym zjawiskiem. Naturalnie są pewne warunki, w których procesy korozyjne zachodzą dużo szybciej, a także odpowiednie środki ochronne, które będą je spowalniać.

Najczęstszą przyczyną powstawania korozji na stalowych elementach konstrukcyjnych hal przemysłowych są niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym przede wszystkim kontakt z wilgocią. Wilgoć w połączeniu z tlenem tworzy takie środowisko, które jest idealne dla procesu utleniania się metalu, a tym samym rozwoju korozji. Korozję atmosferyczną mogą także powodować wysokie temperatury czy też często zmieniające się temperatury, promieniowanie UV, a także niektóre substancje chemiczne, np. kwas solny czy chlor.

Ponieważ dostępnych jest wiele odmian stali konstrukcyjnej, problemem, który może przyczynić się do powstania korozji, może być również nieprawidłowo dobrany gatunek stali. Stąd też istotne jest na etapie projektowania hali uwzględnienie różnych czynników (m.in. wspomnianych czynników atmosferycznych, ale również stopnia agresywności środowiska), jakie będą panować w czasie jej eksploatacji.

Przyspieszone korodowanie stali może być także następstwem błędów na etapie projektowania hali oraz jej budowy. Poza wspomnianym błędnym doborem stali konstrukcyjnej lub niską jakością stali problemy ze rdzą mogą być także następstwem złego zaprojektowania lub użycia niewłaściwych rozwiązań konstrukcyjnych (np. łączników, kratownic), w wyniku czego mogą wystąpić szczeliny, które sprzyjają gromadzeniu się w nich wody czy osadzaniu zanieczyszczeń.

Przyczyną korozji mogą być jednak również źle dobrane parametry spawania elementów stalowych, niewłaściwie dobrane narzędzia lub metoda obróbki powierzchniowej, a nawet zanieczyszczenia podczas transportu czy przechowywania elementów konstrukcyjnych.

Sposoby zabezpieczania hal stalowych przed korozją

Dobrze zaprojektowana i wybudowana hala przemysłowa ze stali nie gwarantuje jednak, że uda się całkowicie uniknąć powstawania ognisk korozji. Dlatego też istotnym etapem budowy hali powinno być dodatkowe zabezpieczenie stalowych elementów konstrukcyjnych przed rdzą.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem są różnego rodzaju farby czy lakiery antykorozyjne. Szeroka paleta dostępnych systemów malarskich (farby jedno- i dwuskładnikowe; epoksydowe, poliuretanowe, alkidowe czy akrylowe; o różnym deklarowanym okresie trwałości systemu) pozwala dobrać optymalne rozwiązanie do różnorodnych czynników (zarówno jeśli chodzi o rodzaj stali konstrukcyjnej, jak i panujące w hali warunki). Bardzo ważny jest także sam proces nakładania takiej powłoki zabezpieczającej przed korozją.

Przede wszystkim należy dokładnie oczyścić powierzchnię elementów stalowych z różnych zanieczyszczeń, chociażby z pozostałości po spawaniu. W przeciwnym razie istnieje duże ryzyko, że powłoka antykorozyjna nie będzie odpowiednio dobrze przylegać do chronionej powierzchni.

Inną, często spotykaną metodą zabezpieczania antykorozyjnego hal przemysłowych jest cynkowanie. Rozróżniamy przy tym cynkowanie ogniowe i cynkowanie galwaniczne.

W procesie cynkowania ogniowego stalowy element zanurzany jest w rozgrzanym do wysokiej temperatury cynku. Z kolei cynkowanie galwaniczne polega na nanoszeniu powłoki ochronnej metodą elektrolityczną. Pierwsze rozwiązanie zapewnia grubszą powłokę, jednak o nierównej powierzchni, co może wpływać negatywnie na wygląd hali. Efektem cynkowania galwanicznego jest cieńsza warstwa zabezpieczenia, ale za to gładsza i bardziej estetyczna.

Konserwacja antykorozyjna hal stalowych

Pokrycie elementów stalowych odpowiednio dobraną i nałożoną powłoką antykorozyjną nie zapewnia jednak ochrony przez cały okres użytkowania hali. Istnieją różne przyczyny, które z czasem zmniejszają skuteczność jej działania. Przede wszystkim może dojść do różnego rodzaju uszkodzeń mechanicznych elementów konstrukcyjnych hali i przerwania warstwy powłoki ochronnej, przez co w miejscach tych uszkodzeń dochodzi do kontaktu z powietrzem i znacząco zwiększa się ryzyko wystąpienia korozji. Przyczyną mogą być również zmienione warunki środowiskowe panujące w danej hali, przed którymi nie chroni już tak skutecznie istniejąca już powłoka zabezpieczająca.

Dlatego też niezbędne jest systematyczne przeprowadzanie przeglądów i wykrywanie potencjalnych ognisk korozji, zanim rozrosną się one na tyle, że ich usunięcie będzie już mocno problematyczne i będzie wymagało poważniejszych prac naprawczych. Zaleca się, żeby te przeglądy były przeprowadzane cyklicznie, w takich samych odstępach czasu, podczas których należy dokładnie sprawdzać wszystkie elementy konstrukcyjne.

W sytuacji wykrycia ubytków warstwy antykorozyjnej należy bezwzględnie i jak najszybciej je uzupełnić, żeby przywrócić szczelność powłoki zabezpieczającej. Nawet bez wspomnianych uszkodzeń warstwa antykorozyjna z czasem będzie tracić swoje właściwości zabezpieczające, dlatego należy, zgodnie z zaleceniami producenta, co jakiś czas ją uzupełniać.

Jeśli na jakimkolwiek elemencie konstrukcyjnym stali pojawi się już rdza, przed nałożeniem powłoki ochronne należy ją najpierw usunąć. Najczęściej w tym celu stosuje się mechaniczne techniki usuwania ognisk korozji, w tym np. piaskowanie. Inną metodą jest stosowanie różnego rodzaju preparatów chemicznych, w tym tzw. inhibitorów korozji. Ważne jest jednak, czy środki te usuwają skutecznie ogniska korozji czy tylko hamują postępowania procesów korozyjnych.

W skrajnych przypadkach, w których elementy hali są już bardzo mocno skorodowane, bardziej opłacalna może okazać się ich wymiana niż realizowanie wszystkich niezbędnych czynności usunięcia rdzy. Dotyczy to zwłaszcza tych elementów, które są łatwo wymienialne, stosunkowo tanie albo już przestarzałe technologicznie i wraz z ich wymianą można wprowadzić optymalne rozwiązanie.

Inne niezbędne naprawy i czynności konserwacyjne w halach stalowych

Korozja to oczywiście najpoważniejszy problem, jaki spotyka się w halach stalowych, jednak nie można pominąć również innych. Tak, jak w przypadku wszystkich obiektów budowlanych, mogą wystąpić różnego rodzaju uszkodzenia, które będą wymagały mniej lub bardziej szybkiej naprawy. Dlatego też podczas wspomnianych wyżej przeglądów należy dość dokładnie skontrolować kompleksowo stan hali przemysłowej.

Wszelkiego rodzaju ubytki należy uzupełnić albo wymienić uszkodzone elementy. Najczęściej problemy występują na dachach i elewacji zewnętrznej, co może być następstwem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wymiana pokrycia dachów, rynien czy świetlików należą do najczęstszych prac naprawczych w obiektach przemysłowych.

Istotna jest również konserwacja powłok malarskich wewnątrz hal. I nie chodzi tu tylko o zabezpieczenie antykorozyjne, ale również o względy estetyczne. Dlatego tak istotny na etapie budowania hali jest dobór odpowiedniego systemu malarskiego. W miejscach trudno dostępnych, a często wręcz niebezpiecznych warto stosować farby o wydłużonym okresie trwałości. W ten sposób w tych miejscach rzadziej będzie się wykonywać prace konserwacyjne.

Odpowiednia konserwacja przemysłowych hal stalowych, w szczególności konserwacja antykorozyjna, jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. Wprawdzie środki antykorozyjne i czynności konserwacyjne oznaczają dla przedsiębiorstwa realne koszty, jednak w dłuższej perspektywie z całą pewnością będą one mniejsze niż koszty związane z koniecznością przeprowadzenia kompleksowego remontu, wymianą uszkodzonych elementów konstrukcyjnych i związanego z nimi czasowego wyłączenia hali (lub jej części) z użytkowania.