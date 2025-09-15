Robot murarski Walter Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czym jest wentylacja przemysłowa i jakie ma znaczenie?

Wentylacja w obiektach przemysłowych służy nie tylko do wymiany powietrza, ale przede wszystkim – usuwania kurzu, substancji chemicznych czy zapylenia. Mowa tu zarówno o skutecznym odprowadzaniu zanieczyszczeń z miejsca emisji, jak i ograniczaniu ich rozprzestrzeniania się. Tego typu związki występujące w halach przemysłowych mogą mieć działanie drażniące, alergizujące, a nawet toksyczne i kancerogenne. Nierzadko bywają przyczyną dyskomfortu podczas pracy, a w skrajnych przypadkach prowadzą do rozwoju chorób zawodowych.

Zapewnienie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy jest regulowane zapisami w prawie zamieszczanymi w stosownych rozporządzeniach i normach. Przykładowo, poziom zanieczyszczeń nie może przekraczać dopuszczalnego stężenia czynnika szkodliwego (NDS). Dodatkowo trzeba również przestrzegać innych zasad określonych w ustawach, co jest istotne dla zapewniania bezpiecznego środowiska pracy oraz efektywnego realizowania procesów produkcyjnych.

System wentylacji przemysłowej powinien cechować się skutecznością i wysoką niezawodnością. W tym celu niezbędne jest rozważne planowanie i sporządzenie projektu z uwzględnieniem konkretnych obliczeń zapotrzebowania powietrza wywiewanego i nawiewanego oraz właściwe usytuowanie poszczególnych elementów instalacji. Nie można też zapomnieć o prawidłowym montażu, regulacji czy późniejszym serwisie. Bardzo pożądaną obecnie cechą systemów HVAC jest energooszczędność, w tym m.in. właściwa optymalizacja pracy instalacji w celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Energooszczędność w nowoczesnych systemach wentylacji przemysłowej

Projektowanie wentylacji we współczesnych obiektach przemysłowych powinno wpisywać się w koncepcję szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju. Podobnie jak w większości innych branż, niezwykle ważne są obecnie aspekty związane z energooszczędnością i zmniejszaniem kosztów eksploatacji, a także zagadnienia dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Jest to szczególnie ważne w przypadku wentylacji przemysłowej – w większości dużych przedsiębiorstw systemy te muszą pracować nawet przez ok. kilkanaście godzin na dobę, co generuje ogromne wydatki.

Aby zapewnić niskie koszty utrzymania systemu wentylacji przemysłowej, stosuje się szereg rozwiązań optymalizacyjnych. Mowa tu o zaawansowanych systemach zarządzania, a także o modułach i sterownikach do monitorowania i regulacji poszczególnych etapów działania instalacji. Wiele operacji można dziś nadzorować nawet na odległość. Ogromne możliwości daje w tym zakresie system zarządzania budynkiem BMS, czyli automatyka do integracji i efektywnego sterowania kluczowymi instalacjami w budynku.

Nowoczesne obiekty przemysłowe, jak i budynki użyteczności publicznej, wykorzystują dziś kompleksowe systemy, czyli takie, w których instalacje wentylacji, klimatyzacji czy ogrzewania są ze sobą połączone. Taka spójność w projektowaniu, montażu i późniejszym użytkowaniu przekłada się na coraz większą energooszczędność. Nie bez znaczenia jest dostępność urządzeń o wysokiej klasie energetycznej oraz wybór podzespołów i systemów montażowych od jednego dostawcy (co także ma wpływ na ograniczanie energochłonności). Dodatkowo, precyzyjne pomiary i optymalną regulację systemów wentylacji pod kątem ustawienia żądanych parametrów umożliwiają profesjonalne przyrządy kontrolno-pomiarowe.

