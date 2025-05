Nagrzewnice to nie wszystko. Przewaga rozwiązań systemowych dla obiektów średnio- i wielkokubaturowych

13:50 Materiał sponsorowany

Autor: FLOWAIR

Każda inwestycja wymaga dokładnej analizy kosztów. Ważne jest, aby pamiętać, że instalacja HVAC to nie tylko koszty urządzenia i wykonawstwa, ale także lata utrzymania i eksploatacji budynku związane z konserwacją, czyszczeniem i przede wszystkim zużyciem energii elektrycznej.

Spis treści

Systemowe rozwiązania HVAC

Patrząc na całkowity koszt utrzymania HVAC, wybór odpowiedniej strategii ogrzewania i wentylacji nabiera szczególnego znaczenia, zwłaszcza w przypadku obiektów o dużej kubaturze. Zastosowanie jedynie pojedynczych nagrzewnic, choć może wydawać się prostsze na etapie instalacji, często okazuje się niewystarczające i mniej efektywne w długoterminowej perspektywie. Częstym wyzwaniem jest zapewnienie równomiernego rozprowadzenia ciepła w dużych przestrzeniach. Dlatego coraz częściej inwestorzy i zarządcy budynków doceniają zalety kompleksowych, systemowych podejść do kształtowania klimatu wewnętrznego.

Inteligentne rozwiązanie to inteligentne sterowanie

W ostatnich latach nastąpił szybki rozwój automatyki w budynkach przemysłowych, za czym idzie stopniowe wyjście ze sterowników opartych na stałych ustawieniach termostatów. Obecnie technologie zmierzają ku minimalizacji wszystkiego do jednego urządzenia, za pomocą którego można sterować całą instalacją bez konieczności przemieszczania się między ustawieniami kilkunastu sterowników. Sterownik M-box i SYSTEM FLOWAIR umożliwiają wszystkie te czynności. Dzięki sterownikowi M-box można precyzyjne zarządzać temperaturą, optymalizując zużycie energii oraz zapewnić komfortowe warunki pracy przez cały rok.

Stosowanie rozwiązań systemowych to również jedna gwarancja obejmująca cały układ, dzięki czemu nie trzeba się zastanawiać, czy dany problem leży po stronie urządzeń czy automatyki. Takie podejście umożliwia nie tylko obniżenie kosztów eksploatacji, ale także poprawę efektywności produkcji.

Autor: FLOWAIR

Przykład zastosowania inteligentnego rozwiązania

Współczesne hale produkcyjne i magazynowe wymagają precyzyjnego zarządzania klimatem, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. W takich obiektach najbardziej efektywne są kompleksowe systemy grzewczo-wentylacyjne, które obejmują m.in. nagrzewnice nadmuchowe, kurtyny powietrzne oraz destratyfikatory. Kluczem do ich efektywnego i zrównoważonego działania jest odpowiednie sterowanie, co zapewnia M-box.

Zaawansowany sterownik integruje wszystkie elementy systemu, umożliwiając ich działanie bez zakłócania wzajemnej pracy. Dzięki temu destratyfikatory uruchamiają się automatycznie, gdy w wyższych partiach pomieszczenia zgromadzi się nadmiar ciepła, a nagrzewnice są aktywowane tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Taka współpraca pozwala utrzymać komfortową temperaturę przy minimalnym zużyciu energii, obniżając koszty eksploatacji i jednocześnie dbając o środowisko. Za pomocą jednego sterownika M-box można zapewnić komfort pracownikom, ochronę przechowywanych towarów, które wymagają utrzymania konkretnych warunków temperaturowych oraz oszczędności energetyczne.

Autor: FLOWAIR

Czy warto stosować rozwiązania systemowe?

Liczby mówią same za siebie. Rozwiązania systemowe wykorzystujące nowoczesne algorytmy pracy, powalają na współpracę urządzeń, załączanie ich tylko w momentach koniecznych czy też eliminację możliwość ich wzajemnej kanibalizacji (jedno urządzenie chłodzi, a drugie grzeje). Dodatkowo badania przeprowadzone na jednym z obiektów wykazały oszczędności energii przy zastosowaniu SYSTEMU FLOWAIR na poziomie 21%!

M-box w SYSTEMIE FLOWAIR jako nowoczesne rozwiązanie do zarządzania systemem HVAC jest również przyjazne dla użytkownika. Przemyślany interfejs to oszczędność czasu oraz intuicyjna obsługa, a także zarządzanie całym obiektem z jednego miejsca, również z poziomu laptopa czy też dedykowanej aplikacji na telefon. Wszystko to daje pełną kontrolę i bezpieczeństwo.

Dodatkowa możliwość ustawienia poziomów dostępu dla użytkowników oraz powiadomień email o alarmach to pewność, że cały system HVAC jest pod kontrolą, w zasięgu ręki, 24/7.

Wybierając SYSTEM FLOWAIR ze sterownikiem M-box zyskujemy pewność, że nasz obiekt jest nowocześnie zarządzany, energooszczędny i stworzony z myślą o przyszłości.

Partnerzy