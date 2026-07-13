Wielka inwestycja logistyczna w Poznaniu. Powstaje centrum na 46 000 m² dla giganta z branży spożywczej

Firma Harden Construction rozpoczęła w Poznaniu budowę nowoczesnego centrum logistycznego o powierzchni 46 000 m². Projekt, realizowany pod nazwą Panattoni Park Poznań East III, powstaje w formule BTS (build-to-suit) dla jednego z liderów rynku logistyki spożywczej. Inwestycja jest dedykowana obsłudze produktów świeżych, chłodzonych i mrożonych, a prace budowlane ruszyły w maju.

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Specjalistyczna infrastruktura dla branży spożywczej

Obiekt został zaprojektowany z myślą o spełnieniu rygorystycznych norm związanych z magazynowaniem i dystrybucją żywności. Kluczowym elementem projektu jest zaawansowany system kontroli temperatury. W strefach chłodniczych utrzymywana będzie temperatura w zakresie od 2 do 4°C, podczas gdy w pozostałych częściach operacyjnych wyniesie ona 16–18°C.

Kluczowym elementem technologicznym inwestycji jest dedykowana, kompleksowa instalacja chłodnicza, która umożliwi stałe utrzymywanie obniżonej temperatury wewnątrz hal. Zastosowanie technologii zapewnia najwyższą efektywność energetyczną oraz pełne bezpieczeństwo mikrobiologiczne składowanych towarów przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na środowisko

– komentuje Paweł Fiuczek, Dyrektor Zarządzający w Harden Construction.

Konstrukcja hali została przygotowana z myślą o przyszłej rozbudowie – umożliwia wdrożenie komory mroźni, co zwiększa elastyczność operacyjną obiektu. W strefie przeładunkowej zastosowano rozwiązania minimalizujące straty energii, w tym izolację poziomą pod rampą oraz bramę domykającą przestrzeń, co zapobiega przenikaniu ciepłego powietrza do wnętrza.

Zrównoważone budownictwo i certyfikacja BREEAM

Inwestycja jest realizowana zgodnie ze standardami zrównoważonego budownictwa i będzie ubiegać się o certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. W ramach projektu wdrożony zostanie m.in. system odzysku ciepła odpadowego z instalacji chłodniczych, które posłuży do ogrzewania części biurowej.

Konstrukcja dachu oraz instalacje elektryczne zostaną przygotowane do montażu paneli fotowoltaicznych. Projekt zakłada również odpowiedzialne gospodarowanie wodą – woda opadowa po podczyszczeniu będzie gromadzona w zbiorniku retencyjnym lub odprowadzana do rowów melioracyjnych.

Inwestycja na ponad 13-hektarowej działce

Nowe centrum logistyczne powstaje na działce o powierzchni przekraczającej 130 000 m². Projekt zakłada rozbudowaną infrastrukturę towarzyszącą. Tereny utwardzone, w tym drogi i place manewrowe, zajmą blisko 46 000 m². Jednocześnie ponad 32 000 m² działki przeznaczono na tereny zielone.

Przy hali zaplanowano parking na około 300 samochodów osobowych i 120 pojazdów ciężarowych typu TIR. Uzupełnieniem infrastruktury będzie wiata rowerowa dla pracowników.

Artykuł powstał przy wsparciu AI